Mulino lamentó suspensión del debate sobre bioetanol en la Asamblea: 'Primó el bochinche y la especulación'

El presidente José Raúl Mulino aseguró que el proyecto fue sacado de su contexto técnico y advirtió sobre el impacto en empleos e inversiones multimillonarias.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a la decisión de la Asamblea Nacional de suspender el debate del proyecto de ley sobre bioetanol, tras el acuerdo de las bancadas de realizar un análisis más profundo de la iniciativa.

"Por supuesto que el tema me preocupaba", manifestó el mandatario. Según Mulino, la discusión sobre el bioetanol fue desviada de su ámbito técnico para llevarla "estrictamente al campo de la especulación y la maledicencia".

Mulino indicó que sostuvo conversaciones sobre el particular ante el riesgo de que el debate se alejara de evaluar si la propuesta era buena o mala, y se orientara hacia la confrontación política. "Ya se verá, ese es un tema de la Asamblea y ya lo verán más adelante si es propicio o no", señaló.

Mulino destacó que, por lo pronto, "no va a haber etanol", una situación que, a su juicio, genera un perjuicio para la enorme cantidad de empleos que esta industria hubiera generado para el país.

El presidente Mulino recordó que se trataba de inversiones multimillonarias que requerían planificación y tiempo, no de decisiones que se materializan "de un día para otro". Además, el proyecto abría una alternativa para muchos sembradores de caña, quienes tendrían la opción de cultivar una variedad especializada para la producción de etanol y comercializarla.

"Pero bueno, no se va a poder, no se va a poder", reiteró Mulino, quien insistió en que la propuesta fue sacada de contexto. "O sea, la verdad se ha dicho. Y primó el bochinche, la maledicencia y la especulación", concluyó.