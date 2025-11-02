Presidente Mulino encabeza ceremonia en memoria de los próceres y mártires de Panamá

El Cementerio Amador , ubicado en el corregimiento de El Chorrillo , fue el punto central de la jornada, donde se llevan a cabo los actos protocolares.

Panamá/Bajo un ambiente solemne y de profundo respeto, autoridades del Estado y representantes locales se congregaron este domingo en el Cementerio Amador, en el corregimiento de El Chorrillo, para rendir homenaje a los próceres y mártires que forjaron la historia de la nación.

Los actos protocolares, enmarcados en las celebraciones del mes de la patria, fueron encabezados por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien estuvo acompañado por el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, ministros de Estado, directores de instituciones y autoridades locales. También participaron la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, el presidente del Consejo Municipal, Senén Mosquera, y varios concejales.

Durante la ceremonia, el mandatario colocó ofrendas florales ante el mausoleo de Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República, y ante el monumento de los Soldados de la Independencia, en un acto cargado de simbolismo nacional. La solemnidad estuvo acompañada por la presencia del Servicio de Protección Institucional, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y la Banda Republicana, que rindieron honores a las figuras históricas del país.

El orador de fondo designado por el presidente fue Adolfo Ahumada, quien formó parte del equipo negociador de los tratados Torrijos-Carter y fue director de la primera Junta Directiva del canal de Panamá. En su intervención, Ahumada destacó el valor de la unidad nacional y la importancia de mantener vivo el legado de los fundadores de la República.

A mi juicio, la lección es que, a pesar de las diferencias y contradicciones, los liberales y conservadores se unieron para esa finalidad. Eso hay que reconocerlo. Tanto que habían luchado unos contra otros en la Guerra de los Mil días que acababa de pasar y, sin embargo, cuando se abrió a sus mentes la idea de la independencia, todos actuaron conjuntamente”, señaló.

Ahumada manifestó que el espíritu de unidad debe seguir siendo una guía para el país.

Esa unidad nacional, por mínima que pueda llegar a ser, es la clave para el país… Pensemos en elementos que nos vayan llevando al camino de la unidad nacional, como lo fue en 1903. De ahí en adelante, cada día seremos mejor república, más grande, con más significado por encima de nuestro pequeño tamaño geográfico, y esa búsqueda de un futuro mejor que, estoy seguro, será alcanzado por la población panameña”, añadió.

También reconoció el legado de Amador Guerrero como “el presidente que abrió los caminos para el Panamá que tenemos hoy, y que tenemos que seguir manteniendo”.

Por parte del Concejo Municipal de Panamá, el orador en el mausoleo de los soldados de la independencia fue Vladimir Berrío-Lemm, coordinador de la Comisión de los Símbolos de la Nación, quien recordó que la independencia de 1903 fue el resultado de una larga aspiración nacional que se había sembrado en gestas previas.

Cerca de mil hombres dieron el paso al frente. No hubo enfrentamientos sangrientos, pero estuvieron ahí dispuestos a luchar y poner en orden el país. A ellos se les conoció como Soldados de la Independencia, en cuyo mausoleo a cielo abierto nos hallamos congregados”, apuntó Berrío-Lemm.

Los actos de este 2 de noviembre forman parte del calendario oficial de las festividades patrias, que continúan con las conmemoraciones del 3, 4 y 5 de noviembre, días en los que Panamá reafirma su orgullo nacional y su compromiso con la memoria histórica que dio origen a la República.