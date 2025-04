Presidente Mulino afirma que no reconsiderará la Ley 462 de la CSS y cuestiona huelga docente

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó que la Ley 462, que reformó la Caja del Seguro Social, “está para quedarse" y que no habrá "ningún tipo de reconsideración" con respecto a esta norma.

En ese sentido, instó al director de la Caja del Seguro Social, Dino Mon, a transformar la institución, hacerla dinámica, eficiente, cobrarles a los morosos, depurarla desde el punto de vista administrativo, reducir las botellas, acabar con el feudalismo que imperó por tanto tiempo y que “simplemente rija la ley y olvídense de ningún tipo de reconsideración con relación a esa ley”.

Esa ley está para quedarse, es ley de la República, y el que no la ha visto, allí está en la Gaceta Oficial; que la vaya a estudiar en la Gaceta Oficial”, dijo el Presidente.

A su vez, pidió a los ciudadanos no dejarse atropellar por grupos “radicales”, “que jamás hicieron una propuesta ni remotamente coherente ni organizada. Ellos pescan en la anarquía y eso es lo que vienen haciendo”.

Además, en un tono molesto, sin precisar a qué grupo se refería, manifestó que: “Lo de ayer fue un gran fracaso a nivel nacional. Vi todas las fotos de las benditas huelgas de todos estos comunistas y son ellos con ellos, y cuando se les acabe el billete, como se les acabó, ya no hay conspiración, porque ellos conspiran con plata ajena, como prendieron el país en otras ocasiones; y no tienen plata y no van a tener plata, tan sencillo como eso; y que vayan a trabajar, y si no les gusta Panamá, que se vayan para Venezuela, para Cuba, Nicaragua, para donde quieran, pero que no vengan aquí a pescar en la anarquía para cambiar un sistema que es democrático y que nos interesa defender a todos”.

Las declaraciones del mandatario se dieron, durante el inicio formal al proceso de traslado del Instituto Oncológico Nacional hacia las nuevas instalaciones en el Hospital de Cancerología en la Ciudad de la Salud.

Por estos días, los gremios magisteriales se mantienen en un paro de labores, mientras que los grupos sindicales del país han llamado a huelga y a defender la Caja del Seguro Social, pues rechazan los cambios establecidos en la Ley 462. A pesar deque hoy es el último día del paro de labores, los gremios docentes han dicho que analizarán nuevas acciones después de Semana Santa, no descartan huelga indefinida, mientras que el Ministerio de Educación mantiene su posición de que las clases deben continuar de forma regular.

Aunque la Ley 462, de la CSS, no aumentó la edad de jubilación como tal, hay ciudadanos, docentes y gremiso, que aseguran que se hizo un aumento disfrazado.

Tras la nueva ley, el pasado 1 de abril empezó a aplicar el aumento de un 1 % en la cuota que pagan los empleadores, que con la reforma aumentó en un 3 %, pero se estableció que el aumento se aplicará de forma escalonada.

"El primer aumento del 1 % se aplicará a partir de la cuota del mes de abril 2025, la cual se paga en el mes de mayo de 2025", informó la CSS en un comunicado.

Cabe recordar que la cuota pagada por los empleados no fue modificada y se mantiene en un 9.75 % de los sueldos.

Con información de Darío Fernández.