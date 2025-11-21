Panamá y Costa Rica acuerdan profundizar trabajo conjunto en migración, comercio y seguridad

La reunión fue descrita por ambos gobiernos como franca y productiva, permitió avanzar en compromisos específicos y reactivar conversaciones que habían quedado rezagadas en temas sensibles como el flujo comercial y la atención migratoria.

Panamá/El aumento de la presión migratoria, las tensiones comerciales recientes y la necesidad de reforzar la seguridad en la frontera llevaron este viernes a los presidentes José Raúl Mulino y Rodrigo Chaves a sentarse nuevamente frente a frente en San José.

El encuentro, marcado por la búsqueda de soluciones inmediatas y coordinación binacional, derivó en acuerdos para estrechar la cooperación en migración, agricultura, comercio, logística y seguridad, áreas donde ambos gobiernos reconocen que la falta de alineación ha generado fricciones en los últimos meses.

La reunión, descrita por ambos gobiernos como franca y productiva, permitió avanzar en compromisos específicos y reactivar conversaciones que habían quedado rezagadas en temas sensibles como el flujo comercial y la atención migratoria.

Cumplo una misión de estrechar, mi querido amigo y hermano, los lazos de amistad y fraternidad entre nuestros dos pueblos y gobiernos”, expresó el presidente Mulino al inicio del encuentro, agradeciendo el “caluroso recibimiento” brindado por su homólogo costarricense.

El presidente Chaves correspondió destacando la importancia del vínculo bilateral.

Costa Rica abre hoy sus puertas, pero sobre todo nuestros corazones, para celebrar a un país hermano y a un líder, mi amigo el señor Presidente Mulino”. Recordó además que durante su visita a Panamá en agosto de 2024 encontró en él “a un estadista que comprende que la amistad entre países no se escribe con documentos, sino en la voluntad genuina de actuar y avanzar juntos”.

Ambos mandatarios coincidieron en que Panamá y Costa Rica comparten historia, geografía y valores comunes, elementos que consideran esenciales para avanzar juntos hacia la prosperidad. En ese sentido, subrayaron la importancia de fortalecer la seguridad física y jurídica, así como la convivencia pacífica en la región.

El tema migratorio ocupó un espacio destacado en la conversación. Los presidentes reiteraron el compromiso de trabajar coordinadamente para garantizar una respuesta humanitaria y ordenada, facilitar el intercambio de información, combatir de manera conjunta la trata de personas y el crimen organizado, y consolidar la seguridad regional. También enfatizaron que la cooperación será clave para mejorar la calidad de vida de las comunidades fronterizas, mediante proyectos binacionales.

En materia comercial, las delegaciones abordaron mecanismos para restablecer el flujo comercial de forma ordenada y segura, tomando en cuenta las preocupaciones sanitarias y fitosanitarias de Panamá, además de la agilización del transporte de carga terrestre y la integración logística aduanera bilateral.

La visita oficial incluyó actos protocolares en el histórico Teatro Nacional, donde Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, fueron recibidos por el presidente Chaves y su esposa, Signe Zeikate. Tras la firma en el libro de visitantes distinguidos y la presentación de delegaciones, el Gobierno de Costa Rica otorgó al presidente panameño la Orden Juan Mora Fernández, en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro, uno de los máximos honores del país.

Más tarde, las delegaciones se trasladaron al Ministerio de Relaciones Exteriores para un almuerzo oficial ofrecido por el presidente Chaves.

La comitiva panameña estuvo integrada por los ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario); el embajador de Panamá en Costa Rica, Pacífico Escalona; Kristelle Getzler, secretaria ejecutiva de Asuntos Económicos y Competitividad; y Grettel Escobar de Escalona.

Por el lado costarricense participaron Lydia Peralta Cordero (canciller a.i.), Víctor Carvajal Porras (Agricultura y Ganadería), Manuel Tovar Rivera (Comercio Exterior), Arnold Zamora Miranda (Comunicación y Enlace) y Gabriel Aguilar Vargas (Despacho Presidencial).