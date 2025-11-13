Mulino destaca reactivación económica en Bocas del Toro con 3 mil nuevos puestos de trabajo

Durante su conferencia semanal, el mandatario informó que la jornada de reclutamiento fue un “éxito rotundo”, con la habilitación de cinco mil plazas de trabajo, de las cuales tres mil trabajadores ingresarán en esta primera etapa.

El presidente José Raúl Mulino destacó el éxito de la feria de empleo organizada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y la empresa Chiquita Panamá en la provincia de Bocas del Toro, como parte del reinicio de las operaciones bananeras en la región.

“Esto es una gran noticia para Bocas del Toro y para la recuperación económica de una provincia que sufrió una fuerte depresión producto de la irresponsable actividad huelguista de mediados de año”, afirmó Mulino.

El presidente enfatizó que el proceso de selección se realizó de manera abierta y transparente, sin influencia política ni favoritismos. “Como pueden dar fe los que cubrieron el evento, no hubo palancas ni banderías políticas de ningún tipo”, subrayó.

Mulino también anunció que el Mitradel entregó 165 bonos a trabajadores portuarios de Almirante afectados por los cierres de meses anteriores, reconociendo el papel del sector marítimo en la exportación del banano que se produce en la provincia.

“Estas tres mil nuevas plazas serán fundamentales para la reactivación económica de Bocas del Toro”, concluyó el mandatario, al destacar el compromiso del Gobierno con la generación de empleo formal en las áreas más afectadas del país.