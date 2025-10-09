Tocumen y Albrook tendrán pistas renovadas, confirma el presidente José Raúl Mulino

El proyecto en Tocumen tendrá una duración de seis años e incluye mantenimiento nocturno para no afectar operaciones aéreas.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Aeropuerto Internacional de Tocumen adjudicó el contrato para la rehabilitación y mantenimiento integral de dos de sus pistas y calles de rodaje, una obra que busca garantizar la operatividad, seguridad y competitividad del principal hub aéreo regional del país.

El aeropuerto, que es nuestro principal hub aéreo regional, adjudicó ya el contrato para la rehabilitación y mantenimiento integral de dos de sus pistas y calles de rodaje”, informó el mandatario, al detallar que el proyecto tendrá un periodo de ejecución de cuatro años en obras y dos en mantenimiento.

Mulino destacó que los trabajos generarán alrededor de 470 empleos directos y 230 indirectos, y se realizarán en horarios nocturnos “para no afectar la mayoría del tránsito aéreo ni las operaciones regulares de vuelo”.

En cuanto al aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, el presidente aseguró que ya se refrendó la reparación de su pista, la cual presenta un deterioro considerable.

Esa pista está muy deteriorada y se nota al aterrizar la cantidad de baches que hay en la misma”, señaló.

El jefe del Ejecutivo añadió que ha conversado con el director de Aeronáutica Civil para que los trabajos en Albrook se realicen “lo antes posible”, resaltando que todas estas acciones contribuyen a fortalecer la seguridad de la aeronavegación en Panamá.