Mulino sobre reunión con diputados de Vamos: también me reuní con el que pide que 'den la cara'

Panamá/En medio de cuestionamientos por su reunión con los diputados Jorge Bloise y Augusto “Tuto” Palacios, ambos del bloque independiente Vamos, el presidente de la República, José Raúl Mulino, salió al paso con una frase que agitó aún más las aguas dentro de la Asamblea Nacional: “Otra diputada del mismo grupo [Vamos] se reunió con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el diputado que pide ‘dar la cara’ también se reunió conmigo”.

Mulino, además, defendió su derecho a reunirse con actores políticos de distintas bancadas: “cuando las fuerzas políticas no se puedan sentar a hablar, estaremos en problemas. ¿Cuál es el fundamentalismo?”.

Aunque el mandatario no dio nombres, el comentario fue interpretado como una respuesta directa al jefe de bancada de Vamos, Roberto Zúñiga, quien el jueves había instado a sus colegas Bloise y Palacios a explicar públicamente el contenido de su conversación con el Presidente.

Zúñiga, que ha sido uno de los rostros más visibles del ala crítica dentro de esta coalición que agrupa a diputados electos por libre postulación, poco después del mensaje de Mulino, compartió en su cuenta de X una columna de opinión escrita por él y publicada en un medio local, titulada “Con dignidad y sin silencio”, en la que reafirma su postura de mantenerse firme frente al poder político.

“Mi compromiso es con una política limpia. Que no negocia la dignidad, no se arrodilla ante el poder ni teme decir lo que otros callan”, publicó, dejando claro que la relación con el Ejecutivo debe ser vigilante y no complaciente. “El país ya no tolera simulaciones. Quiere hechos, coherencia y funcionarios que recuerden que fueron electos para servir, no para servirse”, agregó en otro tuit.

Una “comisión inquisidora”: el comentario que encendió la chispa

La tensión escaló aún más el jueves, cuando durante su conferencia semanal, el presidente Mulino no solo reveló que Palacios y Bloise están proyectados para presidir dos comisiones legislativas clave: la de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, y la de Educación, Cultura y Deportes.

Mulino también dijo públicamente que pidió que la comisión de Credenciales se convierta en una instancia técnica y no en un ente que —según sus palabras— funcione como “una inquisición”.

Esa afirmación provocó una inmediata y severa reacción de la diputada Alexandra Brenes, también de Vamos, quien formó parte de dicha comisión en el periodo anterior.

Si usted se atreve a hablar de inquisición, señor presidente, me hace pensar que el trabajo de fiscalización que hicimos fue bueno”, escribió Brenes, quien aseguró que muchas veces esa comisión se opuso a designaciones impulsadas por el Ejecutivo que no cumplían los requisitos establecidos.

Además, Brenes pidió firmeza a los que conformarán en este nuevo periodo esa comisión. “Espero que los que nos van a reemplazar en esas comisiones no necesiten la bendición del presidente para las designaciones que él va a enviar. Es imposible que este Órgano se convierta en una extensión del Ejecutivo”.

Fisuras en Vamos: entre la independencia y el acercamiento al poder

La reunión entre Mulino, Bloise y Palacios ha vuelto a dejar al descubierto las tensiones internas dentro de la bancada Vamos, un bloque que nació con la promesa de independencia, transparencia y control político, pero que desde el periodo legislativo anterior ha mostrado signos de fractura.

Por un lado, hay diputados que insisten en mantener una postura crítica, vertical y alejada de los pactos con el poder ejecutivo. Por otro, hay figuras que han mostrado mayor apertura al diálogo y a posibles acuerdos con el gobierno de turno.

La reunión con el presidente Mulino, sin que mediara una postura oficial de la bancada ni una explicación clara del contenido del encuentro, ha reforzado la sensación de que Vamos no es un bloque monolítico, y que el debate sobre su rumbo político apenas comienza.

Pero esta no es la primera reunión con el Ejecutivo que revuelve a Vamos; ya pasó en el receso legislativo y en medio de las sesiones extraordinarias, cuando Bloise, Palacios y otros diputados decidieron participar de un "convivio" con el presidente Mulino y sus ministros de Estado.

Mientras tanto, la Asamblea Nacional continúa en la fase de negociaciones para definir las presidencias e integrantes de sus 15 comisiones permanentes, donde se juega buena parte de la influencia legislativa del próximo quinquenio.