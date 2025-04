Navarro asegura que están a la espera de un 'esfuerzo conjunto' con EEUU para limpiar Darién

Para el titular de Ambiente no se trata solo de hacer nuevas leyes, sino de hacer cumplir las que ya existen, revisar los estudios de impacto ambiental, que son fundamentales, y ordenar la planificación.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, en medio de las celebraciones por el Día de la Tierra, habló sobre las estrategias que se están implementando para avanzar en el cuido del medioambiente, pero evitó hablar sobre la situación actual con la empresa que gestionaba la mina de cobre en Donoso.

Navarro destacó el aumento de personal dedicado a ser guardianes de los distintos parques a nivel nacional, como uno de los principales pasos para lo que él ha llamado ‘poner la casa en orden’.

“Tenemos una herencia natural única en el mundo. Tenemos parques nacionales extraordinarios con una biodiversidad que no tiene ningún otro país. Tenemos cuatro parques nacionales en Panamá que son sitios de patrimonio mundial”, expresó Navarro.

Reconoció que se enfrentan retos en esta materia, pero ya se está trabajando, ordenando la casa y dándole a los parques nacionales su lugar, con la contratación y capacitación de nuevos guardaparques.

Para el titular de Ambiente no se trata solo de hacer nuevas leyes, sino de hacer cumplir las que ya existen, revisar los estudios de impacto ambiental, que son fundamentales, y ordenar la planificación.

Sobre la contaminación en Darién por el paso de migrantes, manifestó que hay que limpiar, pero se está “esperando un esfuerzo conjunto entre Panamá con el respaldo de los Estados Unidos para limpiar las áreas que contaminaron los migrantes ilegales en Darién”.

“Se está poniendo atención a la naturaleza, se van a poner las multas que sean necesarias a quienes insisten en infringir, romper, ensuciar, contaminar, pero sobre todo estamos pidiendo la ayuda, la cooperación, el apoyo de cada panameño para que nos ayude a poner la basura en su lugar, a cuidar nuestros parques, a evitar y denunciar los incendios forestales, evitar y denunciar la cacería ilegal, evitar y denunciar la deforestación ilegal”, expresó.

Auditoría minera

Al cuestionársele sobre los avances con el plan de cierre de la mina en Donoso, Navarro reiteró que “no hay minería y no hay noticia”.

“Pero sí, se va a realizar un audito próximamente. La entidad responsable es el Ministerio de Comercio y se retiró el material explosivo de la mina, que no fue a Colombia, pero sí está la empresa propietaria de ese material, que no es la empresa minera; lo está llevando para utilizarlo en otras áreas. La noticia en la mina es que no hay noticia”, expresó.

Señaló que están los temas legales de arbitrajes internacionales por miles de millones de dólares. "Cerrar una mina no es apagar un switch, en donde usted apaga el interruptor y ya, se acabó".

Esto es algo muy serio. Es un problema que hemos heredado. Mi posición sobre esta mina es harta conocida".

Las declaraciones de Navarro se dieron antes de iniciar una jornada de limpieza en la vía Forestal, en Gamboa, como parte de las actividades para celebrar este día.