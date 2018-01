Abogado de Jaime Ford: 'No van a haber pruebas en el caso Blue Apple'

"En el caso de Jaime Ford, no le han permitido ejercer su derecho a la defensa. No hay pruebas contra él en el caso Odebrecht, no van a haber pruebas en el caso Blue Apple", expresó Batista a TVN Noticias.

La investigación del MP expuso el sistema jurídico y financiero fraudulento, creado para mover dinero producto de corrupción y el pago de sobornos a exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda por contratistas del Estado entre 2011 y 2012.

En conferencia de prensa, la procuradora Kenia Porcell indicó que dentro de los beneficiarios estarían involucrados "los más alto funcionarios" de estos ministerios, y que muchos gozan con fuero electoral.

Ford se desempeñó como viceministro de Vivienda y posteriormente, asumió la cartera de Obras Públicas de 2012 a 2014, en reemplazo de Federico "Pepe" Suárez.

Sobre lo planteado por Porcell en la conferencia, Batista dijo que "no se les ha dado la oportunidad de ver en qué fundamenta esos señalamientos". "No se le han formulado cargos, no se nos ha permitido ver el expediente y no sabemos en derecho de qué se trata", añadió.

El exministro de Obras Públicas, también investigado por el caso de la ampliación de la Autopista Arraiján - La Chorrera y por los sobornos pagados por Odebrecht, tiene fuero electoral.

Ford aspira a la posición de director de la Junta Directiva del partido Cambio Democrático (CD), cuyas elecciones internas se llevará a cabo el próximo domingo 21 de enero.

El Ministerio Público ya pidió al Tribunal Electoral (TE) el levantamiento del fuero penal electoral a los vinculados al caso.

Sobre el tema, su abogado Miguel Batista aseguró que el exministro está dispuesto a despojarse de la coraza legal. "Lo más probable es que se despoje, es su voluntad. Ya demostró que no quiere acogerse, que quiere que se investigue y se llegue a la verdad sobre esto", expresó.

El representante legal de Ford aseguró que éste "no tocó un centavo", ya que en esos tiempos era viceministro de Vivienda y que no estaba relacionado con "contrataciones públicas o licitaciones".

En el caso Blue Apple, hay unas 33 personas naturales y siete empresas vinculadas, así como tres detenidos. También se han concretado acuerdos de colaboración eficaz y de pena con personas que han brindado datos sobre los beneficiarios finales de las coimas y del sistema creado para el pago.

El dinero producto de las coimas era depositado a la sociedad "Blue Apple Services", que manejaba unas cinco cuentas en tres bancos locales.