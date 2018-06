Caso Pinchazos: una cronología del proceso que enfrentará a Martinelli con la justicia

El Departamento de Estado de EEUU aprobó este jueves 7 de junio la extradición de Martinelli, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el caso de las escuchas ilegales durante su administración.

A continuación, una cronología de la investigación por los pinchazos telefónicos durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) y el transcurso de la causa contra el exmandatario en la Corte Suprema.

Por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), la CSJ es el único órgano competente para investigar y juzgar al expresidente.

2015

28 de enero: La Corte Suprema admitió una causa penal contra el expresidente por otro caso: los supuestos sobrecostos en la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN). El nombre de Martinelli es mencionado por el exdirector de esa entidad, Giacomo Tamburelli, durante sus declaraciones ante el Ministerio Público.

El exmandatario partió ese mismo día hacia Guatemala para participar en una sesión del Parlacen, del que se juramentó diputado el 1 de julio de 2014.

29 de enero: Martinelli afirmó desde Guatemala que en Panamá no había “garantías, no se respeta el debido proceso y no hay leyes”, y que iniciaría una gira para denunciar las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en el país. El viaje incluía Estados Unidos.

3 de febrero: La Procuraduría General de la Nación informó que envió a la CSJ cinco querellas contra el exmandatairo Martinelli, relacionadas con la investigación sobre los “pinchazos telefónicos” durante su gestión. Por este caso, dos exdirectores del Consejo de Seguridad son detenidos e imputados.

8 de junio: La Corte Suprema abrió una causa penal al expresidente panameño tras admitir varias querellas en su contra por supuestamente haber incurrido en las escuchas ilegales.

3 de agosto: El Tribunal Electoral (TE) levantó a Martielli el fuero penal electoral, que tenía por ser presidente del partido Cambio Democrático (CD), para que la CSJ lo investigue por las supuestas escuchas telefónicas.

9 de octubre: El magistrado de la CSJ que actúa como fiscal en el caso de los “pinchazos”, Harry Díaz, presentó un escrito de acusación contra Martinelli.

13 de noviembre: La Corte Suprema citó al expresidente a audiencia el 11 de diciembre para declarar por el caso de las escuchas.

Diciembre 2015: Martinelli no se presentó a la audiencia el 11 de diciembre y el juez de Garantías, el magistrado Jerónimo Mejía, le declaró “en rebeldía”.

El fiscal de la causa, Harry Díaz, solicitó al Pleno de la CSJ que autorice su extradición. El 21 de ese mes, la Corte Suprema autorizó la detención provisional de Martinelli. El 23 de diciembre, su equipo legal presentó un habeas corpus con fin de revocar la orden de detención.

2016

28 de enero: Martinelli cumplió un año fuera de Panamá.

26 de mayo: La Corte Suprema envió a la Cancillería de la República la solicitud de extradición de Martinelli por los “pinchazos”.

28 de junio: El juez de Garantías pidió a la Policía Internacional (Interpol) que emita una alerta roja contra el exmandatario.

20 de agosto: La Cancillería le devolvió a la CSJ la petición de extradición alegando que faltaba el “affidavit” (declaración jurada) del magistrado fiscal Harry Díaz.

Septiembre 2016: El Pleno de la Corte Suprema solicitó el 15 de septiembre a Díaz que adjunte su declaración para volver a remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores la documentación. La Cancillería panameña, a través de su embajada en Washington, solicitó el 27 de septiembre a Estados Unidos la detención y extradición del expresidente.

Martinelli se muestra confiado y apuntó que el país norteamericano rechazaría la petición.

2017

22 de mayo: Interpol anunció que difundió la alerta roja para la búsqueda y captura de Martinelli.

12 de junio: El expresidente es detenido en su residencia en Coral Gables, Miami, Florida tras la orden de extradición presentada por la Corte Suprema.

Es trasladado al Centro de Detención Federal de Miami, donde aún permanece recluido. Enfrentó cuatro audiencias en donde le negaron los pedidos de fianza de excarcelación.

Martinelli intentó asegurar su salida de la cárcel con una oferta de fianza de $5 millones y otras condiciones, como presentar su avión privado como una garantía de que no se iba a fugar.

El 20 de junio fue confinado en el Centro de Detención Federal de Miami como el reo 14 81 13 104. El exmandatario también presentó una petición ante la Corte Suprema de Justicia de EEUU para busca su libertad, pero no fue fructífera.

31 de agosto: El juez federal Edwin G. Torres decretó que el expresidente Martinelli era extraditable a Panamá.

29 de septiembre: El exmandatario volvió a presentar un recurso legal, una nueva acción para frenar su extradición y conseguir su libertad en Estados Unidos.

2018

23 de enero: La jueza Marcia Cooke, de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, confirmó que Martinelli era extraditable.

13 de febrero: Cooke le concedió una fianza al expresidente de un $1 millón, luego que diera un plazo para que la Fiscalía de EEUU y la defensa de Martinelli presentarán documentación.

Pero le duró poco. Un día después, la misma jueza reconsideró a petición de la fiscalía y lo dejó en prisión. La defensa apeló la suspensión de la fianza de excarcelación.

24 de marzo: Martinelli apeló la decisión de Cooke ante un tribunal de Atlanta, quien confirmó la condición de extraditable. Ambas partes en el proceso presentaron recursos en este caso y esperaban audencia, que se preveía para el mes de julio.

Mayo 2018: El exjefe de Estado panameño informó el 23 de mayo en una carta publicada en redes sociales que desistió y retiró su apelación en Estados Unidos. Este pedido lo oficializa su defensa en Estados Unidos el 24 de mayo. Un día después, se publicó una carta de Martinelli en la que reveló una serie de favores de su gobierno a Estados Unidos.