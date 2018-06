Magistrado Mejía rechaza incidente de objeción presentado por defensa de Martinelli

Luego de un análisis y explicación de la diferencia de lo que representa un procedimiento ordinario y un proceso especial, así como definir lo que es una imputación, Mejía rechazó el incidente presentado por el abogado Sidney Sittón.

Consideró que el mismo debió presentarse en esta fase de alegaciones previa a la audiencia de acusación, y no a través de un incidente de objeciones interpuesto después de haberse presentado el escrito de acusación del magistrado fiscal Harry Díaz.

El magistrado anunció un nuevo receso, y la audiencia se retomará este jueves 28 de junio a las 9:00 a.m.

Martinelli fue trasladado desde el centro penitenciario El Renacer a la Corte Suprema. El exmandatario iba vestido de manera formal este miércoles.

Con 45 minutos de atraso, inició la audiencia de fase intermedia pactada para las 9:00 a.m. de este miércoles en el salón de audiencia del Segundo Tribunal Superior, presidido por el magistrado juez de garantías.

Momento en que el Magistrado Jerónimo Mejía utiliza al personaje de la canción Pedro Navaja del cantautor panameño Rubén Blades, como ejemplo en la #AudienciaMartinelli. pic.twitter.com/951Gy2NItf — TVN Noticias (@tvnnoticias) 27 de junio de 2018

Intervención

Durante la intervención de la defensa de Martinelli, Sidney Sittón, uno de sus representantes legales señaló: "estamos ante un sistema que, según el fallo de la CSJ, se le tenían que aplicar cada uno de los preceptos en los procesos comunes y se tenía que llevar la imputación.

Martinelli es el único procesado en la República de Panamá, que en cualquier sistema, no ha sido imputado y nunca me sentiré orgulloso de ver ni a mi peor adversario, donde se le conculquen sus garantías y derechos."

Por su parte, el fiscal de la causa, Harry Díaz, explicó durante su intervención que los mismos abogados del exmandatario señalaron que había dos meses para concluir la investigación para hacer una acusación si habían los elementos suficientes de prueba, y eso es lo que hizo.

El abogado querellante, Rodolfo Pinzón, manifestó que "es claro que la defensa se ha contradecido durante este proceso (...). En virtud de lo anterior, le pedimos rechace de plano el incidente de objeción presentado por falta de fundamento."

Carlos Herrera hijo, abogado querellante recordó que "este es un proceso especialísimo y si se va a comparar con un proceso ordinario, tenemos que regresar a las aulas de estudio."

David Cuevas González, representante legal del querellante, Rosendo Rivera, manifestó: "Estamos en una fase intermedia, y el Código Procesal Penal lo que permite es presentar incidencias y objeciones a la acusación. Siendo así, los defensores tienen que objetar o presentar incidencias a la acusación."

“Lo que debemos es entrar en el fondo, la gente quiere saber la verdad, la acusación ya fue presentada, no dilatemos más esto, este tema ha sido ampliamente discutido y solicitamos se rechace de plano, porque la investigación ya se presentó", añadió Rivera.

Polémica

El abogado de algunas víctimas en esta causa, Ángel Álvarez, cuestionó la falta de imputación al expresidente Martinelli. "No comparto lo que hemos debatido que se excluya la imputación, no es cierto que exista un procedimiento especial", dijo.

"Nuestra petición es que se devuelva la causa para que el fiscal realice la imputación. Me acusan de darle pie a la defensa, pero quien lo hace es el que comete errores", agregó.

Siendo las 10:53 a.m. el juez de garantías, Jerónimo Mejía, decretó un receso en medio de la audiencia, trayendo consigo que otros abogados querellantes cuestionaran el actuar del abogado Ángel Álvarez.

Carlos Herrera hijo expresó a la salida del salón de audiencia, su total desacuerdo con lo planteado por Álvarez, ya que "va en detrimento de sus representados, al extremo que hemos visto que el expresidente Martinelli lo ha felicitado".

En tanto, Yadira Pino, víctima de los "pinchazos", respalda la posición de su abogado, quien solicitó la imputación de cargos al expresidente Martinelli. "No podemos ser parte de los procesos donde no se ha seguido el debido proceso, lo que prima no es el tiempo sino que se llegue a la verdad y se haga una verdadera justicia. (...) El tiempo que se tienen que tomar, que se haga y se respete el debido proceso", manifestó.