Por Errol Caballero (Corresponsal Digital)



Según la vista fiscal del caso “New Business”, la investigación se inició el 6 de marzo de 2017. El Ministerio Público indagó en la compra de Epasa, grupo editorial que publica los diarios Crítica, Panamá América y Día a Día, a través de un complejo y opaco entramado de blanqueo de capitales.

“La investigación financiera revela que una parte del dinero recolectado para comprar las acciones del grupo editorial Epasa en diciembre de 2010, proviene de fondos públicos desembolsados a favor de empresas contratistas que resultaron beneficiados con licitaciones estatales ese mismo año, las cuales recibieron pagos del Estado y a partir de esos desembolsos realizaron maniobras de estratificación para la movilización del dinero a través de múltiples cuentas bancarias pertenecientes a sociedades anónimas controladas por las mismas personas naturales, hasta lograr su recopilación en la cuenta No. 01-12-000087-6, de la sociedad New Business Services Limited, en el Global Bank Overseas LTD”, establece la vista fiscal No. 05.

Pagos del Estado a empresas como Transcaribe Trading S.A., Excavaciones del Istmo, S.A., Grupo Clio S.A. y Fursys Latin Corp., (BVI) INC fueron desviados a la cuenta de New Business. El dinero provino de contratos públicos que involucraron obras viales en la provincia de Panamá Oeste (la autopista Arraiján-la Chorrera), en el nuevo edificio de la Asamblea Nacional y un centro de entrenamiento para conductores de buses del INADEH, la ciudad hospitalaria, entre otros.

Estos desembolsos estatales “fueron investigados por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación, por la supuesta comisión de delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de blanqueo de capitales”.

También fueron investigadas las sociedades Condotte Panamá y Asociados, S.A., Corporación Logística del Caribe, S.A. y Clients Custody Account Inc, supuestamente involucradas en “actividades relacionadas con delitos contra la administración pública”.

La fiscalía señaló, además, a la casa de valores Financial Pacific, como “otra de las personas jurídicas que transfirió dinero en diciembre de 2010, hacia la cuenta bancaria No. 02-12-00087-6, de New Business Services Limited, en el Global Bank Overseas LTD, para comprar las acciones de Editora Panamá América”.

El expediente de la cuenta antes mencionada fue revisado por la fiscalía, encontrándose que los montos utilizados para la compra de acciones de Epasa fueron “debitados entre el 20 y 29 de diciembre de 2010”. Entre las transferencias bancarias analizadas se encuentra una realizada el 20 de diciembre de 2010, por un monto de más de once millones. El dinero provenía de la sociedad Ricamar Finantial Company Inc., vinculada al expresidente Ricardo Martinelli.

El empresario sería, como detalla la vista fiscal, quien ejercería el control final de las acciones de Epasa. Su nombre aparece en varios contratos de compra de acciones y que supuestamente formaron parte de la operación que culminó con la adquisición del medio de comunicación.

Otro método empleado en la compra fue el de “apalancamiento”, como deja entrever el testimonio del testigo identificado con la nomenclatura FECDO-01-2020. Para evitar arriesgar su patrimonio personal, el testigo, quien invirtió en el negocio de Epasa, “solicitó dos préstamos a la Caja de Ahorros, el primero a título personal, por el monto de cuatro millones de dólares (US$4,000,000.00) y el segundo a través de la sociedad Global Office Corp., por el monto de tres millones de dólares (US$ 3,000,000.00)”.

“No obstante para el año 2012, debido a la deplorable situación financiera que mantenía, le ofreció al señor Ricardo Martinelli Berrocal, que le comprara el 20% de las acciones de Meadows Investment, S.A., y el aceptó pagar el préstamo de tres millones de dólares (US$ 3,000,000.00) que tenía con la Caja de Ahorros, a nombre de Global Office Corp. En base a ello señala que el señor Ricardo Martinelli Berrocal lo contactó telefónicamente y le dijo que el primer abono del préstamo lo estaría recibiendo a través de la sociedad Corporación Logística del Caribe, por un monto de trescientos cincuenta mil dólares (US$350,000.00), cuya empresa pertenece a Ramón Carretero, el segundo pago lo recibió por medio de la sociedad Condotte Panamá y Asociados, S.A., por el monto de seiscientos mil dólares (US$600,000.00); y el tercer pago de parte de Valicia Investment, S.A., por la suma de novecientos setenta y cinco mil dólares (US$975,000.00), que fue directamente a la cuenta de la sociedad New Business Services Limited”.

El párrafo anterior permite vislumbrar la complejidad de la operación tras la compra de Epasa: compromisos financieros fueron la fachada para el desvío fondos -a través de múltiples sociedades anónimas- a la cuenta que reunió el capital que le permitió a Martinelli hacerse con el control de la editorial. Un caso de proporciones insospechadas, que incluye varios acuerdo de colaboración con sus respectivas declaraciones de culpabilidad, en el que se han devuelto un poco más de nueve millones de dólares, que la jueza Baloísa Marquínez deberá atender una vez se reanude la audiencia en julio.

Además de Martinelli, una veintena de personas, han sido imputadas en este caso, entre ellas, David y Daniel Ochy, Gabriel Btesh, Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, Iván Clare, Aaron Mizrachi, Mike Btesh, David Cohen y otros.