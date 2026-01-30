APM Terminals expresa disposición para asumir la operación de Balboa y Cristóbal

Panamá/Luego de la reciente comunicación del presidente de la República, José Raúl Mulino, con relación al futuro de las operaciones de las terminales portuarias de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la empresa APM Terminals confirmó su disposición para asumir temporalmente la operación de ambas terminales, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y mitigar posibles riesgos que puedan afectar los servicios esenciales para el comercio regional y global, una vez se produzca la salida de Panamá Ports Company S.A.

En un comunicado, la compañía señaló que esta eventual participación busca respaldar el hub logístico de Panamá, asegurando el normal funcionamiento de las terminales mientras se define el futuro de su administración.

APM Terminals, del grupo danés A.P. Moller-Maersk, aclaró que cualquier ingreso para operar los puertos se realizará cumpliendo estrictamente con todas las formalidades y procedimientos establecidos por la ley, y únicamente después de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia sea ejecutoriado, un plazo que no depende de la empresa.

La operadora portuaria precisó además que no forma parte de los procesos legales en curso, ni interviene en las decisiones relacionadas con la estructura o administración futura, ya sea a corto o largo plazo, de los puertos de Balboa y Cristóbal. En ese sentido, subrayó que toda acción estará guiada por criterios técnicos, la integridad de la cadena de suministro y el interés público.

APM Terminals destacó que opera como un operador portuario independiente, prestando servicios a las principales navieras del mundo bajo principios de no discriminación, y comprometido con el desarrollo de terminales resilientes, eficientes y seguras en las comunidades donde mantiene presencia. La empresa indicó que sus operaciones se rigen por normas de gobernanza interna, el cumplimiento de la legislación aplicable y objetivos de sostenibilidad operativa a largo plazo.

La compañía también resaltó que aplica modelos operativos estandarizados y sistemas de gestión probados en toda su red global, lo que garantiza operaciones fiables, productivas y seguras. Actualmente, APM Terminals opera 60 terminales en 34 países, incluyendo varias de las instalaciones con mejor desempeño a nivel mundial.

Como división independiente del grupo A.P. Moller–Maersk, APM Terminals cuenta con una trayectoria de más de 50 años en la industria portuaria. En 2024, la empresa manejó más de 27,000 buques y registró 23.2 millones de movimientos anuales en sus terminales hub y gateway, respaldada por una fuerza laboral aproximada de 33,000 empleados, consolidándose como un referente global en eficiencia y excelencia operativa.