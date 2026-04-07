Cayó otra vez: 16 años de cárcel para depredador sexual reincidente

No era la primera vez; el sujeto ya había sido condenado a 108 meses de prisión por abusar de su hija

Panamá Este/Un hombre de 51 años fue condenado a 16 años de prisión por delitos sexuales contra una menor de 11 años, en un caso que vuelve a encender las alarmas por la reincidencia.

La condena se logró tras un acuerdo de pena validado en audiencia, luego de que la fiscalía presentara las pruebas que lo vinculan con actos libidinosos agravados y corrupción de menores. Además de la pena de cárcel, deberá pagar B/. 1,500 como sanción adicional.

También puede leer: Puente de las Américas: Reabren el paso de vehículos livianos

El caso salió a la luz por hechos ocurridos en el 2023, en La Siesta de Tocumen, cuando el agresor realizó contacto físico no consentido y obligó a una niña de apenas 11 años a presenciar actos sexuales. Se conoció que, para mantener el silencio, utilizó amenazas de muerte contra la madre de la menor.

Lo más alarmante es que no era la primera vez; este sujeto ya había sido condenado anteriormente a 108 meses de prisión por caso de actos libidinosos contra su propia hija desde que tenía 5 años, hechos registrados en el 2013 y 2017.