César Caicedo es beneficiado con arresto domiciliario, la Fiscalía apela y pide nuevamente su detención

Caicedo, quien enfrenta cargos por delitos relacionados con drogas tras su captura en diciembre de 2025, en la operación Nodriza, es además el padre de Dayra Caicedo, víctima de un secuestro en febrero de 2025 y liberada un mes y medio después.

La Fiscalía de Drogas presentó un recurso de apelación contra la decisión del juez de garantías, Luis Ceballos, quien concedió la medida de arresto domiciliario con brazalete electrónico a César Caicedo, presunto cabecilla de una red de narcotráfico desmantelada en la Operación Nodriza.

Caicedo, quien enfrenta cargos por delitos relacionados con drogas tras su captura el 3 de diciembre de 2025, es además el padre de Dayra Caicedo, quien fuera víctima de un secuestro en febrero de 2025 y liberada un mes y medio después.

Ahora, luego de audiencia de cambio de medida cautelar realizada este jueves, Caicedo deberá cumplir su arresto en una residencia en Villa Lucre, medida que reemplaza la detención provisional que el Tribunal Superior de Apelaciones había ordenado anteriormente.

De acuerdo con información de fuentes judiciales, la defensa presentó en la audiencia nuevos informes médicos sobre condiciones cardiológicas de Caicedo y elementos periciales a favor del imputado, lo que llevó al cambio de la detención.

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Operación Nodriza

Según las investigaciones del Ministerio Público, Caicedo es señalado como el presunto líder de una organización criminal que operaba en las playas de Vacamonte. El grupo utilizaba propiedades estratégicas en la zona costera para recibir, almacenar y transportar cargamentos de drogas.

El historial de sus medidas cautelares ha sido complejo: