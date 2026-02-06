'Cholo Chorrillo' condenado por un tribunal federal en EEUU por narcotráfico internacional

Ciudad de Panamá/Un tribunal federal en Los Ángeles condenó a Jorge Rubén Camargo Clarke, conocido como "Cholo Chorrillo", cabecilla de la pandilla panameña Baghdad, responsable del trasiego de múltiples toneladas métricas de cocaína con destino a territorio estadounidense, informó un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

La sentencia determinó culpable al acusado de todos los cargos de narcotráfico internacional presentados en su contra tras un juicio que expuso la estructura operativa de una de las redes delictivas más peligrosas surgidas en Panamá en la última década.

Detalles del caso y proceso judicial

Camargo Clarke fue capturado en Costa Rica en 2022 mientras intentaba evadir la justicia panameña y estadounidense.

Tras complejos trámites legales, fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2023 para enfrentar cargos federales por conspiración para distribuir cocaína con intención de importarla a suelo norteamericano.

Durante el juicio, fiscales presentaron evidencia contundente que vinculaba directamente al líder de la pandilla Baghdad con operaciones logísticas que facilitaron el movimiento de drogas ilícitas desde territorio panameño hacia puntos de distribución en Estados Unidos, consolidando su posición como figura central en una cadena de narcotráfico transnacional.

La investigación que sustentó la condena involucró trabajo coordinado entre la Administración para el Control de Drogas (DEA) y autoridades policiales y judiciales panameñas, cuyas aportaciones forenses y testimonios periciales resultaron decisivos para establecer la responsabilidad penal de Camargo Clarke.

Las pruebas demostraron que bajo su mando, la pandilla Baghdad no solo operaba como estructura de distribución local en barrios marginados de Ciudad de Panamá, sino que fungía como nodo estratégico para el trasiego internacional de estupefacientes hacia el norte del continente.

Camargo contribuyó directamente al flujo de narcóticos ilícitos hacia comunidades estadounidenses. Esta condena representa un golpe significativo a una red criminal responsable de violencia extrema, inestabilidad y narcotráfico a gran escala". — Comunicado de la Embajada de EEUU

La sentencia representa un hito en la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica, al lograr la condena en territorio estadounidense de un líder criminal cuyas actividades generaron violencia extrema y desestabilización en comunidades panameñas.

La Embajada de Estados Unidos extendió su sincero agradecimiento a las instituciones policiales y judiciales de Panamá por su firme compromiso con el Estado de derecho.

"Esta condena envía un mensaje claro: los líderes de organizaciones criminales violentas involucradas en narcotráfico a gran escala rendirán cuentas, sin importar dónde intenten esconderse. Estados Unidos permanece firme en su cooperación con Panamá para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad y proteger a nuestras comunidades", finalizó el comunicado de la embajada estadounidense.