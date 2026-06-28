Condenan a dos privados de libertad a más de tres años de prisión por fuga de La Joyita tras acuerdo de pena

Los dos privados de libertad cumplirán una pena de 42 meses de prisión por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de evasión.

Ciudad de Panamá, Panamá/Dos privados de libertad fueron condenados a 3 años y 6 meses de prisión, luego de que juezas de garantías validaran acuerdos de pena por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de evasión.

La primera decisión fue adoptada por la jueza de garantías América Vergara, del Primer Circuito Judicial de Panamá, durante una audiencia realizada la tarde del viernes en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicadas en Plaza Ágora.

En una audiencia de solicitudes múltiples celebrada posteriormente, la jueza Sheryl Toulier también validó un acuerdo de pena para otro privado de libertad, quien recibió la misma condena de 42 meses de prisión por el delito de evasión.

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Antes de aprobar los acuerdos, ambas juezas legalizaron las aprehensiones y dieron por presentada la formulación de imputación de cargos sustentada por el Ministerio Público.

En las audiencias, la representación del Ministerio Público estuvo a cargo de la fiscal Anayansi Acevedo, mientras que la defensa de los procesados fue ejercida por las defensoras públicas Ana González y Elvia González.

Los dos casos guardan relación con la fuga registrada el pasado 1 de junio de 2026 en el Centro Penitenciario La Joyita, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, distrito de Pacora, hecho que dio origen a una investigación por el delito de evasión.