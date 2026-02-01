Decretan detención preventiva para dos jóvenes por homicidio agravado en Las Mañanitas

La medida cautelar fue impuesta durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que el tribunal evaluó los argumentos de las partes y determinó que la detención es necesaria y proporcional ante la existencia de riesgos procesales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Dos ciudadanos de 23 y 18 años permanecerán en detención provisional tras ser imputados por los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita, luego de una decisión adoptada por la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio del Primer Circuito Judicial, Meilin Jaén.

La medida cautelar fue impuesta durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que el tribunal evaluó los argumentos de las partes y determinó que la detención es necesaria y proporcional ante la existencia de riesgos procesales.

Entre los elementos considerados por la jueza figuran el peligro de fuga, la posible afectación de los medios de prueba, el riesgo para la comunidad por la naturaleza de los delitos imputados y la posibilidad de amenaza contra la víctima o sus familiares.

Durante la audiencia también se legalizó la aprehensión de ambos imputados y se admitió la formulación de cargos presentada por el fiscal Diomedes Martínez, del Ministerio Público.

La defensa de los acusados estuvo a cargo de abogadas del Instituto de la Defensa Pública, mientras que la representación de la víctima fue ejercida por la jurista Erodita Sánchez.

El proceso penal está relacionado con un hecho ocurrido la madrugada del 23 de enero en el sector de Coibita, corregimiento de Las Mañanitas, donde un hombre de 26 años murió dentro de su vivienda mientras se encontraba con su familia.