Fondos recuperados por la trama de sobornos de Odebrecht superan los $85 millones, afirma la Fiscalía Anticorrupción

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Anticorrupción informó que el Estado panameño ha logrado recuperar más de 85 millones de dólares vinculados a la trama de sobornos de Odebrecht, una cifra que incluso supera el monto inicialmente identificado como pagos ilícitos en el país.

Así lo confirmó la fiscal superior anticorrupción Ruth Morcillo al detallar que, del total recuperado, unos 74 millones, 701 mil dólares corresponden a parte del pago de la multa impuesta a la constructora brasileña, mientras que otros 10 millones, 692 mil dólares, provienen de acuerdos celebrados con imputados dentro del proceso penal.

Cabe recordar que el total de la multa impuesta por la justicia panameña a Odebrecht en concepto de condena fue de 220 millones de dólares.

Morcillo explicó que la recuperación de una suma mayor a los 78 millones de dólares identificados inicialmente como sobornos se debe, en gran parte, a la colaboración de personas vinculadas al caso que devolvieron dinero al Estado panameño. A esto se suman fondos y bienes que han sido aprehendidos durante el desarrollo de la investigación.

Indicó además que, de manera preliminar, el valor de los bienes, dinero y cuentas aprehendidas (aún pendientes de una decisión judicial) oscila entre 26 y 27 millones de dólares, aunque no descartó que la cifra final sea mayor.