Juicio Odebrecht entra en su cuarto día con receso para la entrega digital de pruebas extraordinarias

Durante la jornada, la fiscal Ruth Morcillo había adelantado que este jueves se procedería con la presentación de la última prueba extraordinaria proveniente de una asistencia judicial internacional solicitada a Estados Unidos, considerada una de las más relevantes dentro del volumen probatorio incorporado al proceso.

Ciudad de Panamá, Panamá/El juicio por el caso Odebrecht en Panamá entró este jueves 15 de enero en su cuarto día de audiencias, con la continuación de la presentación de pruebas extraordinarias por parte de la Fiscalía Especial Anticorrupción, en un proceso que sigue marcado por el alto volumen de documentación incorporada.

Durante la jornada previa, correspondiente al tercer día del juicio, la fiscal Ruth Morcillo había anunciado que este jueves se presentaría la última prueba extraordinaria, proveniente de una asistencia judicial internacional solicitada a Estados Unidos, considerada una de las más relevantes dentro del acervo probatorio del proceso.

No obstante, pocos después de abierta la sesión de este jueves, alrededor de las 9:17 a.m., la fiscal solicitó a la jueza un receso temporal, al advertir que, si bien la documentación se encontraba digitalizada, aún era necesario culminar su ordenamiento por tomos, de manera que coincidiera el material original con su respectiva traducción antes de ser entregado formalmente al tribunal y a las defensas.

La fiscal explicó que las pruebas fueron escaneadas inicialmente por cajas, pero que, para efectos procesales, debían organizarse de forma continua por tomos, lo que facilitaría la revisión, el refoliado y el acceso equitativo de todas las partes. Indicó además, que entregar los originales sin completar esa verificación impediría corroborar la correspondencia entre los documentos físicos y digitales.

Según detalló en audiencia, el material comprende 22 tomos originales y 22 tomos traducidos, para un total de 44 tomos, cuya organización se encontraba “casi concluida”, pero requería unas horas adicionales para completarse adecuadamente. Ante esta solicitud, la jueza Baloisa Marquínez concedió un receso hasta las 2:00 p.m., a fin de que el Ministerio Público culminara el ordenamiento y pudiera realizar la entrega ordenada de las pruebas extraordinarias, garantizando así el derecho a la defensa y el principio de contradicción.

Luego de culminar la sesión del tercer día, Morcillo también informó a su salida que algunos abogados defensores prevén anunciar la presentación de pruebas extraordinarias.

Receso parcial

Asimismo, se confirmó que las defensas tendrán acceso a las versiones digitalizadas de todas las pruebas extraordinarias, medida adoptada por el tribunal para facilitar la revisión del extenso material y permitir una preparación adecuada de sus objeciones.

Cabe recordar que el miércoles 14 de enero, tras el inicio formal de la presentación de estas pruebas —basadas principalmente en asistencias judiciales internacionales—, varias defensas solicitaron la suspensión temporal del proceso para analizar la documentación.

En respuesta, la jueza resolvió conceder un receso parcial de tres días, correspondiente al viernes, lunes y martes siguientes, con el objetivo de que las partes cuenten con un plazo razonable para el estudio del material probatorio antes de la reanudación del juicio.