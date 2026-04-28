Caso Pinchazos: Suspenden audiencia contra Ronny Rodríguez y William Pittí agendada para este miércoles

El pasado 24 de abril, en audiencia ordinaria por la presunta comisión del delito de peculado , vinculada a la compra de equipos de vigilancia durante la administración 2009-2014, la jueza se acogió al término de ley para dictar sentencia.

La audiencia ordinaria prevista para el miércoles 29 de abril de 2026 contra los exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, Ronny Rodríguez y William Pittí, acusados por el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, fue suspendida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La decisión se dio luego de que uno de los querellantes presentara un recurso de apelación contra el auto de pruebas, lo que obligó a reprogramar el acto judicial.

Como nueva fecha tentativa, el tribunal fijó el viernes 22 de mayo, a las 9:00 a.m.

Este proceso tiene sus antecedentes en la resolución n.° 90 del 28 de agosto de 2015, emitida por el extinto Juzgado Decimosexto de Circuito Penal, que ordenó el llamamiento a juicio de los exfuncionarios por su presunta vinculación con interceptaciones telefónicas ilegales, conocido como caso pinchazos.

Ambos imputados mantienen la medida cautelar de detención preventiva.

Este expediente forma parte de las investigaciones relacionadas con la supuesta red de escuchas ilegales que operó desde el Consejo de Seguridad Nacional durante administraciones pasadas.

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Ronny Rodríguez y William Pittí, han sido señalados en investigaciones por presuntas interceptaciones telefónicas y violaciones a la privacidad.

El pasado 24 de abril, en audiencia ordinaria por la presunta comisión del delito de peculado, vinculada a la compra de equipos de vigilancia durante la administración 2009-2014, la jueza se acogió al término de ley para dictar sentencia.

Antecedentes del caso

Ronny Rodríguez y William Pittí Navarro, quienes permanecieron prófugos desde 2015, se entregaron voluntariamente el pasado 27 de marzo ante la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

Ambos son señalados como los operadores técnicos del sistema de escuchas ilegales conocido como "Pinchazos", utilizado entre 2009 y 2014 contra empresarios, líderes sindicales y figuras políticas.

En este contexto, cabe recordar que:

Gustavo Pérez y Alejandro Garúz: Los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional fueron sentenciados en 2023 a 50 meses de prisión por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional fueron sentenciados en 2023 a 50 meses de prisión por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Caso Ricardo Martinelli: El expresidente fue declarado "no culpable" por el Sistema Penal Acusatorio en noviembre de 2021, tras un proceso que inicialmente fue tramitado en la Corte Suprema de Justicia debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano.

En mayo de 2025, la jueza Águeda Rentería denegó una solicitud de fianza presentada por la defensa de Rodríguez y Pittí, manteniendo a ambos bajo proceso judicial activo.