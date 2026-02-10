Tribunal de Apelaciones confirma detención provisional de exrepresentante de Dolega

Pese a la condición de salud alegada, el Tribunal negó de plano la solicitud de retención domiciliaria presentada por su defensa técnica.

Chiriquí/El Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Chiriquí confirmó la detención provisional de la exrepresentante de la Junta Comunal de Dolega cabecera, María Elena Rojas, imputada por el presunto delito de peculado, y ordenó su reingreso al Centro de Rehabilitación Femenino de Los Algarrobos, una vez los médicos autoricen su egreso del Hospital Regional Rafael Hernández, en la ciudad de David.

Rojas permanece hospitalizada desde el domingo 1 de febrero de 2026. Durante la audiencia de apelación, los magistrados, tras escuchar los argumentos de las partes intervinientes, ratificaron por decisión mayoritaria la medida cautelar impuesta el pasado 4 de febrero por un juez de garantías.

El tribunal consideró que se mantienen vigentes los elementos de vinculación con el hecho investigado y los riesgos procesales, al tiempo que señaló que no se aportó documentación médica científica que acreditara la condición actual de salud de la imputada, lo que impedía variar la medida cautelar.

En este contexto, los magistrados ordenaron a la fiscal del Ministerio Público gestionar ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses una evaluación médica en una fecha próxima, tomando en cuenta que ya se tiene programado un examen médico legal para el 3 de abril de 2026.

Las investigaciones que dieron origen a este proceso se iniciaron a partir de un informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República, en el cual se detectó el presunto uso indebido de fondos públicos asignados al Programa de Desarrollo de Interés Social, correspondientes al período 2021–2024.