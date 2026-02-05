Imponen medidas cautelares a exrepresentante de Bugaba; se le investiga por peculado

Chiriquí/La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Chiriquí dio por presentada la formulación de imputación de cargos y decretó tres medidas cautelares contra la exrepresentante Edilsa Gómez y un extesorero de la Junta Comunal de Bugaba, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, en calidad de autores.

Durante una audiencia de solicitudes múltiples celebrada este jueves 5 de febrero de 2026, la juzgadora accedió a las medidas solicitadas por las partes intervinientes, consistentes en reporte periódico los días 30 de cada mes, prohibición de salida del país sin autorización judicial y prohibición de acercarse a la Junta Comunal de Bugaba, así como a cualquier oficina del Municipio de Bugaba donde reposen documentos relacionados con el citado consejo edilicio.

En su decisión, el tribunal tomó en consideración la naturaleza del hecho investigado y los riesgos procesales, entre ellos la posible desatención del proceso y la afectación de los medios de prueba, al estimar que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía permiten acreditar la posible existencia de un hecho punible y la probable vinculación de ambos ciudadanos.

Previamente, la jueza legalizó la aprehensión realizada por el Ministerio Público.

La investigación penal se originó tras la remisión de un informe de auditoría por parte de la Contraloría General de la República al Ministerio Público, en el que se advierte una presunta malversación de fondos destinados a programas de interés social en la Junta Comunal del corregimiento de Bugaba, en el distrito del mismo nombre, correspondiente al periodo comprendido entre los años 2019 y 2024, previo al último proceso electoral.

Con información de Demetrio Ábrego