Ordenan retorno a prisión de exrepresentante de Dolega tras salida del hospital

Chiriquí/En una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada este miércoles 4 de febrero de 2026, el juez de garantías determinó que la exrepresentante de la Junta Comunal de Dolega cabecera deberá reingresar al Centro de Rehabilitación Femenino de Los Algarrobos tan pronto reciba el alta médica.

La exfuncionaria se encuentra recluida en el Hospital Regional Rafael Hernández desde el pasado domingo 1 de febrero. Pese a la condición de salud alegada, el juez negó de plano la solicitud de retención domiciliaria presentada por su defensa técnica.

El juez fundamentó su decisión en la falta de evidencias contundentes. Según el tribunal, no se aportó documentación científica que acreditara una patología incompatible con el centro penitenciario. Además, se determinó que los elementos de vinculación y los peligros para el proceso penal se mantienen vigentes e inalterados.

La fiscal anticorrupción, quien participó de forma virtual, sostuvo la posición del Ministerio Público, mientras que la defensora particular anunció de inmediato un recurso de apelación. Dicha audiencia quedó programada para el 9 de febrero a las 2:15 p.m.

En la misma jornada, el panorama legal fue distinto para la extesorera de la Junta Comunal involucrada en el caso. El juez accedió a la solicitud del defensor para modificar el lugar donde cumple su medida de retención domiciliaria.

Por razones humanitarias y tras comprobar que no se afectan los fines del proceso, se autorizó su traslado a una residencia ubicada en el distrito de Boquete.

Estas diligencias judiciales son el resultado de una investigación por presunto peculado, derivada de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República. Las pesquisas se centran en el uso indebido de fondos públicos del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS) durante el periodo 2021–2024, en el cual se detectaron irregularidades financieras en la junta comunal mencionada.