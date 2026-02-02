Violencia intrafamiliar sigue siendo el principal foco de alerta para las autoridades

En Panamá, cientos de personas, principalmente mujeres, niños y adultos mayores, son víctimas de agresiones dentro de sus propios hogares.

Ciudad de Panamá/La violencia intrafamiliar continúa encabezando las principales preocupaciones de las autoridades de seguridad en el país. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que los casos de violencia doméstica y riñas son actualmente los delitos con mayor incidencia a nivel nacional, con un comportamiento más marcado en el interior del país.

“El tema de violencia doméstica sobre el interior se comenzó a incrementar un poco, tiene que ver mucho, por ejemplo, con temas de licores y fiestas, por lo cual es un fenómeno generalizado a nivel nacional”, señaló Fernández.

Ante este escenario, especialistas advierten que el abordaje del problema no puede recaer únicamente en las instituciones del Estado.

La abogada Suky Yard subrayó que se trata de una responsabilidad compartida: “La pregunta es qué vamos a hacer, porque esto es una responsabilidad compartida entre el Estado, a través de sus instituciones, y también la sociedad civil debidamente organizada”.

Las cifras oficiales reflejan un aumento sostenido de las denuncias por violencia doméstica. De acuerdo con datos del Ministerio Público, durante el año 2024 se registraron 15,536 denuncias, mientras que para el 2025 la cifra aumentó a 16,444 casos, lo que representa casi mil denuncias adicionales.

La fiscal Ledye Machuca explicó que, además de las nuevas denuncias, existen procesos que se mantienen activos.

“Algunas que vienen de otros años se van archivando, otras pasan a otras fases del proceso, pero ya formalmente activas tenemos 18,700 al día de hoy”, indicó.

Aunque no siempre deja huellas visibles, la violencia doméstica provoca profundas secuelas emocionales. En Panamá, cientos de personas, principalmente mujeres, niños y adultos mayores, son víctimas de agresiones dentro de sus propios hogares. Especialistas reiteran el llamado a las víctimas a buscar ayuda y denunciar.

En cuanto a los tipos de violencia más reportados, Machuca detalló que “la mayor incidencia es la violencia psicológica, pero también tenemos muchos casos de violencia física y patrimonial”.

En el país existen leyes que protegen a las víctimas y permiten solicitar medidas de protección inmediatas. Las sanciones para los agresores oscilan entre cinco y ocho años de prisión en los casos de violencia no agravada.

Según el Ministerio Público, las provincias que concentran la mayor cantidad de denuncias por violencia doméstica son Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Coclé, lo que mantiene encendidas las alertas de las autoridades y refuerza el llamado a la prevención y la denuncia oportuna.

Con información de Luis Mendoza