Avanzan los preparativos para el Carnaval de Dolega 2026 en Chiriquí

Dolega, Chiriquí/Los preparativos para el Carnaval de Dolega avanzan a buen ritmo, según informaron los directivos de la Junta del Carnaval, quienes aseguran que este año buscan “devolver la fiesta al pueblo”, recuperando el espíritu tradicional que caracterizaba estas celebraciones años atrás.

Los organizadores explicaron que se han realizado diversas actividades con el propósito de ofrecer unas fiestas que, además de alegorías, bailes, mojaderas y desfiles, promuevan el desarrollo económico y la participación comunitaria a través de actividades culturales y turísticas paralelas.

El carnaval de 2026 llevará como eslogan “Herencia viva que nos une”, con el cual se busca resaltar los valores familiares, la hermandad y la preservación de las tradiciones culturales del distrito.

“Queremos rescatar a Dolega como la cuna del carnaval chiricano, con presentaciones folclóricas, espectáculos artísticos, bailes populares y mojaderas que se realizarán todas las tardes durante los días de fiesta”, indicó el comité organizador.

Con información de Demetrio Ábrego