Hombre murió atragantado con un trozo de carne en un jardín bailable en Dolega

Testigos señalaron que en ese momento no había personas que supieran aplicar maniobras de primeros auxilios.

Chiriquí/Funcionarios de la Personería de Dolega iniciaron una investigación tras la muerte de un ciudadano, registrada en la parte externa de la cocina de un jardín de baile en ese distrito.⁣

De acuerdo con información preliminar, el hombre se encontraba en el lugar cuando se dirigió al área de la cocina para comprar algunos productos cárnicos. Presuntamente, al consumirlos, se atragantó y colapsó en el sitio.⁣

Testigos señalaron que en ese momento no había personas que supieran aplicar maniobras de primeros auxilios. Al sitio acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Dolega, quienes confirmaron que el ciudadano ya no mantenía signos vitales.⁣

Al lugar también se presentaron funcionarios de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes en coordinación con el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial realizaron la inspección ocular, la recolección de indicios y el levantamiento del cadáver.⁣

Información de Demetrio Ábrego

Otros contenidos que puede leer: