Estados Unidos anuncia programas de estudio para estudiantes universitarios y profesores. Así debe aplicar

Ambas iniciativas serán administradas por universidades estadounidenses y forman parte de una agenda de intercambio juvenil y académico vinculada a los valores democráticos, los estudios culturales y el fortalecimiento de vínculos entre naciones.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció dos convocatorias del Programa S.U.S.I. 2026 (Study of the U.S. Institutes) dirigidas a docentes de pre-media y media, así como a estudiantes universitarios panameños, con oportunidades de formación académica en territorio estadounidense durante cinco semanas.

Convocatoria para docentes

El programa para educadores se orienta a docentes, desarrolladores de currículo y administradores educativos, entre 30 y 50 años, que no hayan realizado estudios previos en Estados Unidos o con poca experiencia académica en ese país.

La iniciativa ofrece:

Duración: 5 semanas (junio de 2026)

5 semanas (junio de 2026) Beca completa: 100% de gastos cubiertos

100% de gastos cubiertos Enfoque: cultura, sociedad y valores de EE.UU.

cultura, sociedad y valores de EE.UU. Fecha límite de postulación: 4 de enero de 2026

El objetivo es fortalecer capacidades educativas, impulsar el desarrollo curricular y fomentar el intercambio académico entre instituciones y formadores panameños.

Convocatoria para universitarios: liderazgo, emprendimiento y prosperidad económica

De forma paralela, el programa también habilitó su convocatoria para estudiantes universitarios panameños entre 18 y 25 años, que cursen de primer a tercer año, con índice académico mínimo de 2.5 y evidencia de liderazgo o participación comunitaria.

Los seleccionados participarán cinco semanas en EE.UU., en una agenda que incluye:

talleres especializados

visitas académicas

actividades culturales

servicio comunitario

El enfoque de esta ruta académica está dirigido a formar jóvenes líderes en emprendimiento, innovación y desarrollo económico, con proyección social. Tendrán hasta el 5 de enero para aplicar.

Todos los solicitantes jóvenes deben:

Ser panameño (sin residencia ni ciudadanía de los EE.UU.).

Tener entre 18 y 25 años.

Ser estudiante de grado (licenciatura o ingeniería) y tener al menos un semestre pendiente al regresar del programa.

Poseer alto rendimiento académico (índice mínimo de 2.5 en escala de 3.0).

Demostrar liderazgo y motivación a través de la excelencia académica, participación comunitaria y actividades extracurriculares.

Abierto a todas las áreas de estudio.

Mostrar interés serio en aprender sobre los Estados Unidos.

Ser maduro, responsable, independiente, tolerante, de mente abierta y respetuoso con otras culturas.

Estar dispuesto a participar plenamente en un programa intensivo que incluye cursos académicos, servicio comunitario y viajes educativos.

Para aplicar, puede acceder al siguiente enlace: S.U.S.I. para Estudiantes Universitarios Líderes en Emprendimiento y Prosperidad Económica (En Español)

Más consultas puede escribir al correo: pancultural@state.gov

