Estados Unidos anuncia programas de estudio para estudiantes universitarios y profesores. Así debe aplicar
La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció dos convocatorias del Programa S.U.S.I. 2026 (Study of the U.S. Institutes) dirigidas a docentes de pre-media y media, así como a estudiantes universitarios panameños, con oportunidades de formación académica en territorio estadounidense durante cinco semanas.
Convocatoria para docentes
El programa para educadores se orienta a docentes, desarrolladores de currículo y administradores educativos, entre 30 y 50 años, que no hayan realizado estudios previos en Estados Unidos o con poca experiencia académica en ese país.
La iniciativa ofrece:
- Duración: 5 semanas (junio de 2026)
- Beca completa: 100% de gastos cubiertos
- Enfoque: cultura, sociedad y valores de EE.UU.
- Fecha límite de postulación: 4 de enero de 2026
El objetivo es fortalecer capacidades educativas, impulsar el desarrollo curricular y fomentar el intercambio académico entre instituciones y formadores panameños.
Convocatoria para universitarios: liderazgo, emprendimiento y prosperidad económica
De forma paralela, el programa también habilitó su convocatoria para estudiantes universitarios panameños entre 18 y 25 años, que cursen de primer a tercer año, con índice académico mínimo de 2.5 y evidencia de liderazgo o participación comunitaria.
Los seleccionados participarán cinco semanas en EE.UU., en una agenda que incluye:
- talleres especializados
- visitas académicas
- actividades culturales
- servicio comunitario
El enfoque de esta ruta académica está dirigido a formar jóvenes líderes en emprendimiento, innovación y desarrollo económico, con proyección social. Tendrán hasta el 5 de enero para aplicar.
Todos los solicitantes jóvenes deben:
- Ser panameño (sin residencia ni ciudadanía de los EE.UU.).
- Tener entre 18 y 25 años.
- Ser estudiante de grado (licenciatura o ingeniería) y tener al menos un semestre pendiente al regresar del programa.
- Poseer alto rendimiento académico (índice mínimo de 2.5 en escala de 3.0).
- Demostrar liderazgo y motivación a través de la excelencia académica, participación comunitaria y actividades extracurriculares.
- Abierto a todas las áreas de estudio.
- Mostrar interés serio en aprender sobre los Estados Unidos.
- Ser maduro, responsable, independiente, tolerante, de mente abierta y respetuoso con otras culturas.
- Estar dispuesto a participar plenamente en un programa intensivo que incluye cursos académicos, servicio comunitario y viajes educativos.
Ambas iniciativas serán administradas por universidades estadounidenses y forman parte de una agenda de intercambio juvenil y académico vinculada a los valores democráticos, los estudios culturales y el fortalecimiento de vínculos entre naciones.
Para aplicar, puede acceder al siguiente enlace: S.U.S.I. para Estudiantes Universitarios Líderes en Emprendimiento y Prosperidad Económica (En Español)
Más consultas puede escribir al correo: pancultural@state.gov
