Controlaron conato de incendio dentro de una tienda esotérica en Santiago; la causa pudo ser el uso de velas

Veraguas/Los bomberos de Veraguas atendieron la mañana de este lunes un incendio registrado en un bazar esotérico, ubicado en un local comercial de la ciudad de Santiago.

La rápida intervención del personal evitó que las llamas se propagaran dentro del establecimiento y alcanzaran otros comercios contiguos.

Según la información preliminar, al momento del siniestro el negocio se encontraba vacío, lo que impidió que alguna persona resultara afectada por la emanación de humo. La situación quedó bajo control pocos minutos después.

De acuerdo con el informe estadístico del Cuerpo de Bomberos de la provincia, durante diciembre se han registrado cuatro incendios en estructuras: tres en viviendas y uno en un local comercial.

Consultado sobre la atención de esta emergencia, un vocero de la institución explicó que la llamada de alerta inicialmente reportó un conato de incendio, es decir, un fuego que estaba en desarrollo y podía escalar. “Llegamos a tiempo y en unos 15, 20 o 25 minutos lo terminamos”, afirmó.

Sobre el posible origen, indicó que se mantiene una investigación abierta. De forma preliminar, mencionó que podría relacionarse con el uso de velas, pero insistió en que no ofrecerán una conclusión definitiva hasta cumplir con el procedimiento técnico.

El bombero reiteró que la manipulación de velas, luces decorativas, arbolitos y nacimientos continúa siendo una de las principales causas de incendios, especialmente durante diciembre.

Destacó que esta recomendación se enmarca en las acciones de “Navidad Segura”, campaña mediante la cual el fin de semana estuvieron en Cañazas explicando, persona por persona, los elementos de mayor riesgo dentro del hogar.

"Esto está pasando frecuentemente", lamentó el uniformado.

Por ahora, el caso queda bajo análisis, mientras los bomberos mantienen la advertencia: la prevención debe aplicarse todo el año, no solo en temporada festiva.

