¿Cuánto cuesta el daño ambiental? Jueces del Órgano Judicial se capacitan para determinarlos

La formación abordó herramientas para calcular el valor económico de los daños a los recursos naturales y apoyar las decisiones judiciales en materia ambiental.

Ciudad de Panamá, Panamá/Determinar el valor económico de los daños causados por la contaminación del agua, la tala, la quema de bosques y la caza y pesca ilegal fue uno de los ejes de una capacitación que el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) impartió a jueces del Órgano Judicial.

La jornada, desarrollada del 28 al 30 de octubre, buscó aportar criterios técnicos, jurídicos y económicos para sustentar la valoración del daño ambiental y apoyar la aplicación de sanciones monetarias.

Durante la formación también se examinaron los criterios para estimar sanciones por incumplimientos de las medidas de mitigación establecidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA).

Herramientas para sustentar las decisiones

La capacitación estuvo a cargo de la Dirección de Política Ambiental y su Departamento de Economía Ambiental. Los jueces conocieron los procedimientos y metodologías que utiliza la institución para calcular el valor de los daños a los recursos naturales.

El programa incluyó el análisis y la caracterización de información recopilada en campo, así como herramientas de valoración económica aplicables a distintas infracciones ambientales.

Eustorgio Jaén, jefe del Departamento de Economía Ambiental, sostuvo que la riqueza natural del país requiere herramientas que permitan fundamentar estas evaluaciones.

“Panamá, por su riqueza y diversidad de recursos naturales, requiere herramientas técnicas que permitan evaluar de manera fundamentada en ciencia y técnicas idóneas sobre los daños ambientales que ocasionan infractores, a la vez que contribuye a la toma de decisiones justas y contundentes para la preservación de su riqueza natural”, afirmó.