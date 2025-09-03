Lanzan campaña para cuidar y prevenir enfermedades del corazón

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), en conjunto con la Caja de Seguro Social (CSS) y diversas organizaciones médicas, lanzó la campaña nacional “Cuida tu corazón”, en el marco del mes del corazón que se celebra en septiembre.

La actividad contó con la presencia de autoridades sanitarias, médicos cardiólogos y estudiantes de ciencias de la salud, quienes participaron en caminatas simbólicas y jornadas de sensibilización. El objetivo es reforzar la prevención de enfermedades cardiovasculares, consideradas una de las principales causas de muerte en Panamá.

Durante el acto, los voceros de la campaña destacaron la importancia de mantener un estilo de vida saludable: alimentación balanceada, actividad física regular, controles médicos periódicos y reducción de factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol elevado y la diabetes.

La jornada incluyó la distribución de folletos informativos, tomas gratuitas de presión arterial y charlas sobre nutrición y salud preventiva. Se anunció, además, que durante todo el mes se realizarán ferias de salud en hospitales y centros comunitarios a nivel nacional, con el fin de acercar los servicios a la población.

Autoridades reiteraron que la meta de la campaña es crear conciencia sobre el autocuidado del corazón, recordando que pequeñas acciones cotidianas pueden marcar la diferencia en la reducción de enfermedades cardiovasculares.

