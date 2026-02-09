Las Lajas promete un Carnaval tradicional y turístico en San Félix

Los organizadores adelantaron que estas fiestas contarán con la participación de tunas, comparsas y carros alegóricos.

San Félix, Chiriquí/Las festividades del Carnaval ya comienzan a sentirse en el oriente de la provincia de Chiriquí, donde Calle Arriba de Las Lajas, en el distrito de San Félix, anunció que se encuentra en las etapas finales de los preparativos para ofrecer un Carnaval tradicional, cargado de cultura, folclore y atractivo turístico.

Los organizadores adelantaron que estas fiestas contarán con la participación de tunas, comparsas y carros alegóricos, elementos que buscan resaltar las tradiciones y convertir a Las Lajas en un punto de encuentro para visitantes nacionales y extranjeros durante los días de Carnaval.

La reina del Carnaval de San Félix, Kimberly Primera, destacó que el programa incluirá actividades típicas que exaltan la identidad cultural del país. “Vamos a tener un hermoso día típico, tamboritos y, por supuesto, la noche de la pollera. Muchas cosas tradicionales de nuestro país que harán que sea muy atractivo para todos”, expresó.

Desde la organización se reiteró que el objetivo principal es promover un carnaval de diversión sana, enfocado en el disfrute familiar, manteniendo vivas las expresiones culturales que caracterizan a esta región chiricana.

El Carnaval es considerado una de las fiestas más esperadas por los panameños y se celebra a lo largo y ancho de la República. Las actividades arrancan oficialmente con la coronación de las reinas la noche del viernes 13 de febrero y se extienden hasta el martes 17 de febrero, cuando culminan los festejos.

Con esta propuesta, Las Lajas y San Félix se suman a la agenda nacional del Carnaval, apostando por la tradición, la cultura y el turismo como ejes principales de sus celebraciones.

Con información de Demetrio Ábrego