Cuatro puntos autorizados para extraer agua durante el Carnaval 2026 en Herrera

El pasado 31 de enero , MiAmbiente publicó la Resolución DM-0028-2026 en la Gaceta Oficial Digital, la cual autoriza de manera temporal y regulada la extracción de agua cruda superficial en puntos específicos del país para uso recreativo durante las festividades de Carnaval y Carnavalitos 2026.

Chitré, Herrera/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la provincia de Herrera informó que se han establecido cuatro puntos específicos para la extracción de agua que será utilizada por los carros cisternas durante las celebraciones de Carnaval y los carnavalitos en plazas públicas.

Según Karina Rivera, jefa de Seguridad Hídrica en Herrera, solo se permitirá extraer agua en los lugares anunciados, y quien sea sorprendido utilizando otros puntos será sancionado con multas que oscilan entre 20 y 2,000 dólares, además del correspondiente proceso administrativo.

Los puntos autorizados están ubicados en Ocú, Santa María y dos en el río La Villa, donde se instalará el equipo de extracción para los tradicionales culecos. A pesar de que el río La Villa ha registrado episodios de contaminación, MiAmbiente indicó que se realizaron muestreos de calidad del agua y, en coordinación con otras instituciones, se determinó que el agua es apta para llenar los carros cisternas.

Se conoció que en 2025 se registraron 53 carros que extrajeron agua de ríos en la provincia. Hasta el momento, solo se han solicitado 26 permisos para este año, aunque se espera que la cifra aumente antes del viernes previo al Carnaval.

La medida tiene como objetivo garantizar un uso responsable del recurso hídrico y proteger las fuentes de agua, especialmente durante la estación seca. La resolución establece que la extracción solo podrá realizarse en ríos, quebradas y cuerpos de agua previamente autorizados, tras análisis técnicos que confirmaron que estos cuerpos cuentan con caudal suficiente y que no afectan usos prioritarios, como el abastecimiento de agua para consumo humano.

Con información de Eduardo Javier Vega