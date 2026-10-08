Liberan 127 neonatos de tortuga lora en Playa La Barqueta

MiAmbiente destacó que la protección de las tortugas marinas requiere de esfuerzos permanentes para conservar sus sitios de reproducción y los ecosistemas marino-costeros.

Chiriquí/El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) realizó la liberación de 127 neonatos de tortuga lora (Lepidochelys olivacea) en el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola, como parte de las acciones de conservación de las especies marinas que utilizan las costas panameñas para su reproducción.

Durante la temporada de anidación, personal guardaparque mantiene labores de vigilancia, identificación y seguimiento de los nidos hasta completar el proceso de eclosión y posterior liberación de las crías.

Como parte de estas medidas, los nidos que presentan algún tipo de riesgo, ya sea por la presencia de depredadores u otras condiciones que puedan afectar su desarrollo, son evaluados por personal técnico. Cuando es necesario, los huevos son trasladados a viveros protegidos para garantizar un adecuado seguimiento durante el periodo de incubación.

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Una vez completada la eclosión, los neonatos son liberados durante las primeras horas del día, bajo medidas de manejo que buscan facilitar su desplazamiento natural hacia el mar y reducir su exposición a posibles amenazas.

MiAmbiente destacó que la protección de las tortugas marinas requiere de esfuerzos permanentes para conservar sus sitios de reproducción y los ecosistemas marino-costeros.

La liberación de estas 127 crías forma parte de las acciones que se desarrollan en distintos puntos del país para fortalecer la conservación de la biodiversidad y promover el manejo sostenible de las áreas costeras.