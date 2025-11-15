Liberan tortugas loras en peligro de extinción en el marco de la primera Feria Azul

La liberación de las tortugas es un recordatorio de que estas especies en peligro de extinción se enfrentan tanto a otras especies marinas como a "la mano del hombre".

Punta Chame, Panamá Oeste/El sábado por la mañana, la playa de Punta Chame fue testigo de un emotivo evento de conservación: la liberación de un grupo de pequeñas tortugas loras, una especie en peligro de extinción, que iniciaron su camino hacia el mar. El recorrido de los neonatos comenzó a las 6:15 de la mañana.

Esta liberación marcó la apertura de la primera Feria Azul, un evento cuyo objetivo es exponer la rica biodiversidad de la fauna marina del área y destacar el potencial de un desarrollo turístico sostenible.

Conservación y concienciación

La Fundación Tortuguías, a cargo de la liberación, busca asegurar que el proceso se realice de manera profesional.

"Donde le damos un perímetro a las bebés para que... el humano no interrumpa su etapa", dijo Andy Montero, miembro de la fundación.

Los participantes señalaron la importancia de la acción, destacando el contraste entre la "naturaleza y la crueldad" que enfrentan estas especies.

Eglis Torres, una de las participantes, enfatizó la necesidad de que las personas tomen conciencia de la importancia de la naturaleza y de "cuidar la fauna".

Actualmente, quedan 250 nidos con huevos de tortugas loras que deberán ser liberados progresivamente en Punta Chame hasta el mes de enero. La meta de conservación es ambiciosa: liberar 40 mil tortugas.

Escudo de Veraguas: Solo habrá actividad científica, restauración ecológica e inventarios de flora y fauna por un año

Tras la liberación, se realizó una limpieza de playa y el evento continuó con una serie de actividades enfocadas en la sostenibilidad:

Talleres y desarrollo sustentable: La Feria Azul ofreció diversos talleres sobre desarrollo sustentable, buscando demostrar que es posible un "desarrollo azul costero sin dañar el ambiente".

Servicios comunitarios: También se brindó vacunación antirrábica gratuita para mascotas.

Artesanías recicladas: Artesanas de la región mostraron su creatividad utilizando material de desecho. Nelva Castillero exhibió peinetas y un alfiletero transformado de una lata de atún. Otra artesana mostró piezas elaboradas a partir del tallo de plátano, una fibra que normalmente se desecha.

La liberación de las tortugas es un recordatorio de que estas especies en peligro de extinción se enfrentan tanto a otras especies marinas como a "la mano del hombre".

Con información de Yiniva Caballero