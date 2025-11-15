Escudo de Veraguas: Solo habrá actividad científica, restauración ecológica e inventarios de flora y fauna por un año

Una vez concluido el año de protección total, se realizarán evaluaciones exhaustivas para determinar "qué tipo de turismo se podrá realizar en esta zona".

Santiago de Veraguas/El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, reiteró la medida de "protección total" por el lapso de un año para la isla Escudo de Veraguas, ubicada en la provincia de Bocas del Toro, la cual será destinada exclusivamente a actividades científicas y de conservación. Esta decisión se toma en respuesta al impacto sufrido por un turismo sin control en años recientes.

Durante este periodo, no se permitirá el desarrollo de actividades turísticas habituales en la isla, priorizando la intervención científica y ecológica.

Las palabras del ministro se dieron durante una gira en la provincia de Veraguas.

La medida busca salvaguardar una de las áreas naturales más valiosas y visitadas del país, que en los últimos años ha sufrido un deterioro ambiental producto de prácticas ilegales y falta de control institucional.

Entre las acciones que se llevarán a cabo en la isla durante el periodo de "protección total" están:

Actividad científica: Se realizarán inventarios naturales de la flora y fauna presentes.

Evaluación de daños: Se llevarán a cabo estudios para determinar el alcance del daño causado por el turismo descontrolado.

Restauración y limpieza: Se efectuarán operaciones de limpieza para retirar los desechos acumulados y se iniciarán procesos de regeneración y restauración ecológica.

Participación comunitaria: Las autoridades indicaron que estas labores se efectuarán en coordinación con las comunidades locales, cuya participación formará parte integral de los trabajos de conservación.

El ministro Navarro precisó que: "Lo único que va a haber en este año es actividad científica, incluyendo inventarios de la flora y fauna que hay, del daño que ya se ha causado, operaciones de limpieza para sacar toda la basura de la isla y también de restauración ecológica".

Aunque no se especificaron las fechas de inicio ni un cronograma detallado de las intervenciones, las autoridades señalaron que, una vez concluido el año de protección total, se realizarán evaluaciones exhaustivas para determinar "qué tipo de turismo se podrá realizar en esta zona", asegurando un modelo más sostenible en el futuro.

Con información de Ney Abdiel Castillo