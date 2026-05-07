Licitación de B/. 30.8 millones reforzará atención de úlceras y pie diabético

La licitación incluye no solo la adquisición de los insumos médicos, sino también su almacenamiento y distribución, con el objetivo de garantizar abastecimiento continuo y evitar interrupciones en los tratamientos.

La Caja de Seguro Social (CSS) realizó una licitación pública por más de B/. 30.8 millones destinados al suministro, almacenamiento y distribución de insumos y material quirúrgico para las clínicas de Heridas, Úlceras y Pie Diabético en todo el país.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que garantizar la disponibilidad oportuna de estos insumos especializados es fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes y disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a la diabetes.

De acuerdo con la entidad, un total de 15 empresas proponentes cumplió con los requisitos establecidos por la Dirección Nacional de Compras, como parte de un proceso que busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud ante una de las complicaciones más frecuentes y costosas de la diabetes mellitus.

Actualmente, las clínicas de Heridas, Úlceras y Pie Diabético atienden a cerca de 30 mil pacientes en Panamá mediante 34 unidades especializadas distribuidas en distintas regiones del país.

La CSS advirtió que el pie diabético representa un importante desafío sanitario debido a que puede provocar infecciones severas, hospitalizaciones prolongadas e incluso amputaciones.

La licitación incluye no solo la adquisición de los insumos médicos, sino también su almacenamiento y distribución, con el objetivo de garantizar abastecimiento continuo y evitar interrupciones en los tratamientos.

Según la institución, el proceso se desarrolla bajo principios de transparencia y libre competencia, promoviendo la participación de múltiples proveedores para obtener mejores condiciones en calidad y costos.

Una vez concluya la evaluación de las propuestas conforme a la Ley 419, la CSS avanzará con la publicación de resultados en el sistema oficial y posteriormente con la adjudicación correspondiente.