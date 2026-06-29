Licitación del nuevo hospital de Las Tablas entra en su etapa final

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una gira de trabajo en la provincia de Los Santos, donde el ministro acompañó a la primera dama de la República en actividades realizadas en Llano de Piedra y en la ciudad de Las Tablas.

Las Tablas, Los Santos/El proceso para construir el nuevo Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, provincia de Los Santos avanza hacia una etapa decisiva.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que esta semana podría darse a conocer la empresa que se adjudicará la construcción de la obra, valorada en aproximadamente 81 millones de dólares y esperada desde hace años por la población santeña.

El titular del Ministerio de Salud explicó que actualmente una comisión técnica evalúa las propuestas presentadas por las empresas participantes en la licitación.

Hay una comisión de expertos viendo las diferentes ofertas que se hicieron. Se hicieron, tengo entendido, tres ofertas y la comisión está en ese proceso independientemente. Espero que antes de finales de esta semana ya se dé a conocer quién se lo ganó y podamos poner la primera piedra para terminar esto posiblemente en menos de dos años", dijo.

Boyd Galindo indicó que los trámites se encuentran adelantados y que la evaluación de las ofertas se desarrolla de manera independiente, con el objetivo de seleccionar la propuesta que cumpla con los requisitos establecidos.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una gira de trabajo en la provincia de Los Santos, donde el ministro acompañó a la primera dama de la República en actividades realizadas en Llano de Piedra y en la ciudad de Las Tablas.

Durante la jornada también se desarrollaron iniciativas en beneficio de la comunidad relacionadas con el abastecimiento de agua, además de un aporte realizado por la Embajada de Israel al Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas.