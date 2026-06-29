Caja de Seguro Social alerta a pacientes con leishmaniasis en Bocas del Toro

La CSS reiteró la importancia de mantener la comunicación con los equipos médicos y completar el esquema indicado, con el objetivo de evitar complicaciones.

Bocas del Toro/La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a los pacientes diagnosticados con leishmaniasis para que no abandonen el tratamiento médico, luego de detectar que varios afectados han dejado de asistir a sus controles, una situación que podría poner en riesgo su recuperación y favorecer la progresión de la enfermedad.

La directora regional de la CSS en la provincia de Bocas del Toro, Melissa Navarro, explicó que algunos pacientes presentan mejoría durante los primeros días del tratamiento, lo que los lleva a suspenderlo antes de tiempo, aumentando la posibilidad de complicaciones.

“Es un tratamiento prolongado de aproximadamente 20 días, recibiendo tratamiento intramuscular. El paciente muchas veces, al quinto día, décimo día, siente mejoría e interrumpe el tratamiento y nosotros sabemos que hay múltiples complicaciones”, indicó Navarro.

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Las autoridades de salud señalaron que actualmente mantienen seguimiento a cerca de 40 pacientes ubicados en las áreas de Almirante, Las Tablas y Changuinola, donde se realizan evaluaciones médicas y toma de muestras para determinar la evolución de cada caso.

Además, informaron que uno de los principales retos ha sido localizar a algunos pacientes que han dejado de acudir a sus citas de control. Según detallaron, algunos no responden a las llamadas telefónicas y otros han cambiado sus números de contacto.

La CSS reiteró la importancia de mantener la comunicación con los equipos médicos y completar el esquema indicado, con el objetivo de evitar complicaciones y garantizar una recuperación adecuada de quienes padecen esta enfermedad.

Con información de Luis Palacios