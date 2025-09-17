Llevan ante un juez a hombre acusado de asesinar a su expareja envenenándola con herbicidas

La Chorrera/Un hombre presuntamente vinculado con el asesinato de su expareja fue presentado ante un juez de garantías, quien deberá legalizar su aprehensión, imputarle cargos y determinar las medidas cautelares correspondientes, en caso de que se confirme su vinculación con el hecho.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el señalado, de 29 años, habría envenenado con herbicidas a su expareja, Hilaydis Sánchez, cuyo fallecimiento se registró el 7 de octubre de 2024 en La Chorrera.

Los familiares de la víctima estuvieron presentes en la audiencia y aseguraron que Hilaydis era víctima de violencia doméstica. Además, recordaron que interpuso más de ocho denuncias contra el acusado, pero estas no fueron suficientes para evitar que, presuntamente, le arrebatara la vida.

La mujer dejó en la orfandad a dos hijos, quienes ahora están bajo el cuidado de su abuela materna.

Información de Yiniva Caballero