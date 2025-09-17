Precios de la gasolina disminuirán desde este viernes, anuncia Secretaría de Energía

Ciudad de Panamá, Panamá/La Secretaría de Energía informó este miércoles 17 de septiembre sobre los precios de los combustibles que entrarán en vigencia a partir de este viernes 19 de septiembre.

Según el reporte oficial, la gasolina de 95 octanos registrará una reducción de un centavo, fijando su precio en 0.92 centavos por litro.

De igual forma, la institución señaló que la gasolina de 91 octanos disminuirá un centavo, quedando en 0.88 centavos por litro.

En tanto, el diésel bajo en azufre mantendrá su valor sin variaciones, en 0.83 centavos por litro. De acuerdo con la entidad, estos precios estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 2 de octubre, cuando se emita la próxima actualización.