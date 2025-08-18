Sinaproc reporta 19 incidentes por lluvias; Chepo y Panamá Oeste, zonas más afectadas

Las zonas más afectadas por crecidas de ríos y deslizamientos son Panamá Este, especialmente Chepo, y sectores de Panamá Oeste.

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó este lunes un total de 19 incidentes relacionados con las lluvias registradas en las últimas horas, principalmente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. La subdirectora de Sinaproc, Malitzie Rivera, detalló que, aunque no se han registrado víctimas fatales, las condiciones climáticas continúan siendo de riesgo.

Hasta el momento, siete viviendas han sido afectadas por inundaciones o ingreso de agua, impactando a unas 22 personas. Además, se registraron tres colapsos estructurales por deslizamientos de tierra, árboles caídos sobre vías y muros, y operativos de coordinación interinstitucional en zonas vulnerables.

Nota relacionada: Onda tropical N° 22 podría estar ingresando al país a mediados de esta semana

“Los suelos están saturados. No es solo la lluvia fuerte, sino la lluvia constante, aunque sea leve, la que genera mayor riesgo”, explicó Rivera, quien destacó que el monitoreo continuó hasta la madrugada en áreas como Chepo, donde líderes comunitarios reportaron afectaciones por el desbordamiento de quebradas.

A pesar de que el huracán Erin no impactó directamente a Panamá, sus efectos colaterales, junto con otras ondas tropicales, han intensificado las precipitaciones. El Instituto de Meteorología y Hidrología de Panamá (IMHP) mantiene un monitoreo constante, y la alerta por lluvias sigue vigente.

“La alerta se mantendrá hasta que las condiciones climáticas mejoren. Si las condiciones empeoran, no descartamos elevarla a amarilla”, advirtió Rivera. Actualmente, Sinaproc se reúne tres veces al día con el IMHP y los centros de operaciones para evaluar riesgos.

Panamá Este, Chepo y Panamá Oeste

Las zonas más afectadas por crecidas de ríos y deslizamientos son Panamá Este, especialmente Chepo, y sectores de Panamá Oeste. Aunque el número de viviendas dañadas es bajo, las autoridades enfatizan la necesidad de mantener limpias alcantarillas, cunetas y caños, ya que la acumulación de desechos y maleza puede agravar las inundaciones.

Sinaproc hizo un llamado a la población para que evite actividades al aire libre durante tormentas eléctricas. “Hace días vimos niños jugando bajo una tormenta. No podemos bajar la guardia”, dijo Rivera, recordando el caso de un joven en la comarca Ngäbe-Buglé que murió tras ser alcanzado por un rayo.

También se reforzó la vigilancia en playas, donde se colocaron banderas rojas para prohibir el baño durante el fin de semana.

Rivera explicó que huracanes como Erin, aunque no toquen territorio panameño, alteran el clima al interactuar con sistemas locales como la zona de convergencia tropical y las vaguadas. “Es como sumar uno más uno más uno: se potencian los efectos y aumentan las lluvias, tormentas y saturación del suelo”.