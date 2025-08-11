Onda tropical N° 22 podría estar ingresando al país a mediados de esta semana

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que las condiciones climáticas para este lunes se mantendrán estables en gran parte del país, luego de los aguaceros y tormentas registrados en horas recientes, principalmente en el occidente y las provincias centrales.

El meteorólogo de la entidad, Abdiel Vásquez, explicó que para este martes se prevé el ingreso de conglomerados nubosos desde sectores marítimos, donde en la actualidad se registran las lluvias más intensas. Estas precipitaciones se desplazarán hacia las zonas costeras y, durante la tarde, podrían generalizarse en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el especialista, a partir del miércoles y durante el jueves se espera la llegada de la onda tropical número 22, la cual podría reforzar los sistemas de baja presión e incrementar la inestabilidad atmosférica, favoreciendo la ocurrencia de lluvias y tormentas en gran parte del país.

Las autoridades meteorológicas y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantienen un monitoreo constante de las condiciones del tiempo e instan a la población a tomar precauciones, sobre todo a quienes residen cerca de ríos y quebradas, recomendando no intentar cruzar afluentes crecidos.

Con información de Yamy Rivas.