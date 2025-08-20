Lotería clandestina: Billeteros exigen ley contra la actividad ilegal

Voceros del sector denuncian pérdidas millonarias, competencia desleal y falta de acción del Estado frente al auge del chancillete ilegal en Panamá.

Ciudad de Panamá/Los billeteros están alertas ante el creciente auge de la lotería clandestina. Sus voceros Alfredo Sosa y José Ruiz exigen al Gobierno la aprobación urgente de una ley que sancione con rigor esta actividad ilegal, que ya ha generado pérdidas millonarias para la Lotería Nacional de Beneficencia y pone en riesgo miles de empleos.

Según datos presentados por los voceros de los billeteros en Noticias AM, las ventas anuales de la lotería tradicional han caído de 800 millones a 560 millones de dólares en los últimos años, una reducción de más de 240 millones atribuida directamente a la operación de sorteos ilegales en comercios asiáticos y otros puntos del país. “Estamos siendo víctimas de un delito en nuestras narices y el gobierno no ha hecho nada contra eso”, afirmó Sosa, quien lleva más de 25 años en el oficio.

Nota relacionada: Lotería Nacional trabaja en un anteproyecto para endurecer penas y frenar venta de chances clandestinos

La competencia desleal no solo proviene de loterías extranjeras, sino también de sorteos ilegales que operan con total impunidad, ofreciendo servicios de compra por teléfono, entrega inmediata, pago completo en efectivo y acceso a cualquier número, incluso en fechas especiales como cumpleaños.

Ambos voceros destacaron que, a diferencia de la lotería legal, el mercado ilegal no solo evade regulaciones, sino que podría estar vinculado al lavado de dinero. “Utilizan fachadas comerciales, cuentas bancarias y transferencias sin control. Mientras, a nosotros nos limitan el pago de premios a solo 2 mil dólares en efectivo y el resto en cheque. La clandestina paga todo de una vez”, denunció Sosa.

La situación se agrava con el proyecto de ley presentado por participación ciudadana, que buscaba endurecer sanciones contra la venta clandestina de lotería, pero que fue archivado por una “mala asesoría” a los diputados, según señalaron. “Les dijeron que ya existía legislación contra esto. Es falso. Hoy solo hay sanciones administrativas, no penales”, aclaró Ruiz.

Además del impacto económico, ambos destacaron el papel social de los billeteros: cerca de 14 mil personas dependen directamente de esta actividad, sin contar revendedores y trabajadores informales que, aunque operan al margen de la ley, ayudan a mitigar el desempleo.

Pese a las dificultades, los voceros insisten en que la solución no es eliminar al billetero, sino modernizar la lotería nacional: con apps, centros de pago accesibles y mejor atención al cliente. “Hay que modernizar, pero sin sacrificar las fuentes de ingreso de miles de familias”, afirmó Ruiz.

Actualmente, aguardan una reunión con la directora de la Lotería Nacional, Saquina Jaramillo, para analizar un nuevo anteproyecto de ley que podría presentarse en la Asamblea. “Primero se gatea y después se corre. Ahorita no estamos ni gateando, estamos tirados en el piso”, sentenció Sosa.