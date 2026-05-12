Lotería Fiscal: MEF anuncia cierre de recepción de sobres para primer sorteo regional

La iniciativa busca fortalecer la cultura tributaria y promover que los ciudadanos exijan su factura fiscal en comercios y establecimientos.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó a los contribuyentes que este viernes 15 de mayo vence el plazo para depositar los sobres y participar en el primer sorteo regional de la Lotería Fiscal, programado para el próximo lunes 19 de mayo.

La secretaria general del MEF, Ana Matilde Amado, explicó que esta nueva etapa del programa ya no será nacional, sino regional, como parte de una estrategia para incentivar a los ciudadanos a exigir su factura fiscal cada vez que realizan compras o consumen productos y servicios.

“Les pedimos que, si quieren ayudarnos a fiscalizar, a fortalecer la cultura tributaria y tener la oportunidad de ganarse hasta 10 mil balboas, no esperen más y depositen sus sobres hasta este viernes 15 de mayo”, señaló.

¿Qué debe contener el sobre?

Las autoridades reiteraron que cada participante debe incluir un mínimo de cinco facturas fiscales con el nombre y número de cédula del contribuyente.

En caso de que la factura no tenga estos datos impresos, el ciudadano podrá escribirlos manualmente al reverso.

Además, el sobre debe contener en su parte externa:

Nombre completo

Número de cédula

Correo electrónico

Dirección física

Número telefónico

El MEF advirtió que debe existir coherencia entre los datos escritos en las facturas y la información colocada en el exterior del sobre.

Con la entrada de la modalidad regional, también se modificaron las características permitidas para los sobres.

Según explicó Amado, únicamente serán aceptados sobres:

Blancos o color manila

Tamaño carta o más pequeños

Sin decoraciones, stickers ni colores llamativos

Las autoridades indicaron que los sobres que no cumplan con estos requisitos no podrán participar.

Fecha de sorteos

Región 1 (Panamá): Martes 19 de mayo (Los Andes Mall).

Martes 19 de mayo (Los Andes Mall). Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién): Jueves 21 de mayo (Westland Premium Outlets).

Jueves 21 de mayo (Westland Premium Outlets). Región 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas): Martes 26 de mayo (Federal Mall).

Martes 26 de mayo (Federal Mall). Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé): Jueves 28 de mayo (Mall Paseo Central)

El MEF informó que durante este año se realizarán varios sorteos regionales de la Lotería Fiscal, divididos en cuatro zonas del país.

La iniciativa busca fortalecer la cultura tributaria y promover que los ciudadanos exijan su factura fiscal en comercios y establecimientos.

Información de Luis Jiménez