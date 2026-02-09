La Lotería Nacional ajusta calendario de sorteos por fiestas de Carnaval

La institución recomendó a los compradores y billeteros tomar nota de estos cambios para evitar confusiones durante los días de asueto y disfrutar de los sorteos con normalidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó este lunes a la ciudadanía sobre cambios en las fechas de sus próximos sorteos debido a la celebración de los carnavales en el país.

De acuerdo con el comunicado oficial, los ajustes son los siguientes:

Sorteo dominical El sorteo N.° 5539-4228, originalmente programado para el domingo 15 de febrero, se adelantará al sábado 14 de febrero de 2026 .

El sorteo N.° 5539-4228, originalmente programado para el domingo 15 de febrero, se adelantará al . Sorteo intermedio (Miercolito): El sorteo N.° 3052-3292, que correspondía al miércoles 18 de febrero, se pospondrá para el jueves 19 de febrero de 2026.

La Lotería Nacional confirmó que ambos sorteos se mantendrán en su sede habitual, la plaza Víctor Julio Gutiérrez, y que no habrá cambios en el horario de inicio, por lo que los juegos comenzarán a las 3:00 p.m., como es habitual.

La institución recomendó a los compradores y billeteros tomar nota de estos cambios para evitar confusiones durante los días de asueto y disfrutar de los sorteos con normalidad.

Los carnavales panameños son una de las festividades más esperadas del año, caracterizados por desfiles coloridos, comparsas, música típica, agua y la alegría de las calles. En diversas provincias del país, miles de personas participan en celebraciones que combinan tradición y diversión, convirtiendo a esta festividad en un símbolo de identidad cultural y de encuentro comunitario.

Estas fiestas representan un momento de pausa en la rutina diaria, y es habitual que instituciones como la Lotería Nacional adapten sus horarios para facilitar la participación de la ciudadanía y evitar conflictos con las celebraciones.

