Precios claros y alimentos en buen estado: Acodeco refuerza vigilancia durante carnavales

Ciudad de Panamá, Panamá/Con motivo de las festividades del Carnaval, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que mantendrá acciones de verificación a nivel nacional durante esta semana, para proteger los derechos de los consumidores ante el aumento de la actividad comercial en supermercados, minisúper, abarroterías, restaurantes y otros expendios de alimentos y bebidas.

La entidad recordó a los comerciantes que la Ley 45 de 2007 exige prácticas comerciales claras y transparentes, con precios visibles y productos aptos para el consumo.

Entre las acciones que desarrollarán los funcionarios de la Acodeco se incluyen la verificación de precios a la vista, la revisión de que el precio exhibido coincida con el cobrado en caja, la inspección de la fecha de vencimiento y las condiciones de conservación de los alimentos, así como la supervisión de ofertas, promociones y publicidad para evitar información engañosa.

Te recomendamos:

Además, la institución orientará de manera directa a consumidores y comerciantes sobre sus derechos y deberes, exhortando a mantener los productos correctamente etiquetados y en condiciones óptimas para el consumo.

Por su parte, la Acodeco recomienda a los consumidores revisar la fecha de vencimiento antes de comprar, confirmar que el precio exhibido coincida con el cobrado en caja, exigir factura o comprobante de pago, observar las condiciones de higiene del lugar y denunciar cualquier irregularidad.

La institución enfatizó que el cumplimiento de estas normas permitirá que los carnavales se desarrollen con orden, seguridad y confianza, y advirtió que continuará con su labor de vigilancia en todo el país.

Los consumidores que detecten irregularidades pueden reportarlas vía WhatsApp y Telegram al 6330-3333, a través de las redes sociales AcodecoPma en Facebook y X, o mediante la página web institucional, disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.