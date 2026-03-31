Lotería Nacional anuncia horarios especiales y cambios en sorteos por Semana Santa

La Lotería Nacional de Beneficencia informó sobre la implementación de un horario especial de labores y ajustes en su calendario de sorteos con motivo de la celebración de la Semana Santa.

De acuerdo con el aviso oficial, la entidad laborará el jueves 2 de abril de 2026 en jornada reducida, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía. Para el viernes 3 de abril, correspondiente al Viernes Santo, las oficinas permanecerán cerradas.

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El sábado 4 de abril, la institución operará únicamente con el personal indispensable del ciclo de billeteros, encargado de funciones como recaudación, cancelación, entrega de productos y pago de premios, en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. En tanto, el domingo 5 de abril, día de Pascua o Resurrección, las oficinas no brindarán atención al público.

Las operaciones se reanudarán en horario regular el lunes 6 de abril, fecha en la que además se celebrará el Sorteo Dominical N.° 5546-4235. La entidad detalló que el período de cancelación para este sorteo se extenderá hasta el miércoles 8 de abril.

Posteriormente, el jueves 9 de abril se llevará a cabo el Sorteo Intermedio N.° 3059-3299, cuyo plazo de cancelación se mantendrá vigente hasta el domingo 12 de abril. Ese mismo día, en horario habitual, se desarrollará el Sorteo Dominical N.° 5547-4236.