Lucía, la niña que lucha contra un tumor incurable y sueña con tener su propia habitación

Sonriente y llena de esperanza, así encontramos a Lucía Hernández, una adolescente de 12 años que ha enfrentado desde su nacimiento una dura batalla contra un hemangioma vascular, un tipo de tumor que ha crecido con el paso del tiempo y que, lamentablemente, no tiene cura ni puede ser operado debido al alto riesgo que representa para su vida.

A pesar de su condición, Lucía irradia fuerza, optimismo y una determinación que conmueve. Su amor por los estudios y su perseverancia la han convertido en una excelente estudiante. Tiene claro su mayor anhelo: convertirse en veterinaria.

“Me gusta mucho estudiar y me encanta esforzarme para ganarme mis buenas notas porque mi sueño es ser veterinario, es lo que siempre me ha gustado. Yo estoy bien y eso es lo que a mí me importa, yo me siento bien conmigo misma” expresó Lucía con una sonrisa que refleja su valentía.

Su madre, Diana Montenegro, ha sido su principal sostén emocional, y junto a su esposo, Lucas Hernández, han acompañado a Lucía en cada paso de su vida. Ambos han procurado enseñarle a quererse y valorarse, más allá de cualquier dificultad física.

Te puede interesar: Fundación Ayoudas Panamá transforma la vida de Deysi Castro: Un hogar mejor y esperanza para el futuro

“Hemos hablado mucho con ella de que tiene que quererse, amarse y sentirse bien con ella misma, no permitir nunca que nadie la haga sentir menospreciada. Ella es muy bella", comentó su madre.

Lucía sueña con algo que para muchos podría parecer simple, pero para ella representa un mundo de diferencia: tener una habitación propia. La situación económica de su familia es limitada. Su madre trabaja como docente y su padre tiene empleos eventuales, lo que dificulta realizar mejoras en el hogar.

“Necesito un trabajo para ayudar a mi esposa, ella no puede con todas las cargas y así poder echar para adelante”, señaló Lucas Hernández.

Hoy, esta familia hace un llamado a la solidaridad. Sueñan con brindarle a Lucía un espacio digno, un lugar donde pueda estudiar, descansar y seguir soñando con un futuro mejor. Una habitación propia no solo sería un refugio físico, sino también un símbolo de esperanza para esta niña brillante, valiente y llena de amor por la vida.

Con información de Jocelyn Mosquera