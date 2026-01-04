Iglesia católica honra trayectoria de Luz María Noli como referente ético del periodismo panameño

En el marco de la celebración del Año Jubilar del centenario de la Arquidiócesis de Panamá, la Iglesia católica dedicó la misa de este domingo 4 de enero a la reconocida periodista Luz María Noli Rodríguez, exdirectora de TVN Noticias, en un acto de reconocimiento a su trayectoria y aporte al periodismo panameño en momentos clave de la historia nacional.

Durante la homilía, el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, resaltó la labor de Noli como comunicadora en los períodos más complejos que ha vivido el país, incluyendo la dictadura militar y la transición democrática, subrayando su compromiso con la verdad, la ética y la formación de nuevas generaciones de periodistas.

Epifanía y periodismo: buscar la verdad sin dejarse confundir por el poder

La misa coincidió con la solemnidad de la Epifanía del Señor, en la que la Iglesia recuerda a los Reyes Magos como buscadores incansables de la verdad. A partir de este simbolismo, el arzobispo estableció un paralelismo entre la misión de los magos y el rol del comunicador en la sociedad panameña.

“Los Reyes Magos observan los signos, se ponen en camino, preguntan, contrastan y no se dejan confundir por el poder interesado. Esa es también la vocación del comunicador”, afirmó Ulloa, al tiempo que señaló que la trayectoria de Luz María Noli encarna ese modelo de búsqueda honesta y perseverante de la verdad.

Formación internacional y liderazgo en el periodismo nacional

Noly inició su carrera en una época en la que el periodismo exigía formación sólida, criterio propio y carácter, preparándose académicamente en Francia y España, donde aprendió que informar va más allá de repetir hechos, e implica interpretar, contextualizar y explicar con rigor.

"Se preparó académicamente en Francia y España, bebiendo de las mejores escuelas del periodismo europeo donde aprendió que informar no es repetir, sino interpretar con rigor, contextualizar, explicar con claridad".

Ese conocimiento, señaló Ulloa, fue devuelto al país al formar escuela en Panamá y elevar el estándar del periodismo televisivo. "Su nombre quedó ligado de manera indeleble a la televisora nacional Canal 2 hoy TVN Media".

Dirección de noticias en tiempos de crisis

La homilía también resaltó su papel como directora de noticias en momentos particularmente complejos de la vida nacional, cuando la credibilidad informativa estaba en juego. Desde esa posición, fue referente ético y profesional, contribuyendo a sostener la confianza ciudadana en medio de crisis políticas, sociales y morales.

Entre los hitos históricos mencionados, Ulloa recordó su participación en la transmisión en cadena nacional de la visita de San Juan Pablo II a Panamá, el 5 de marzo de 1983, una cobertura que unió al país en torno a un acontecimiento de fe y esperanza.

Asimismo, evocó el período posterior a la invasión de diciembre de 1989, cuando Panamá vivía momentos de dolor y desorientación. “Como los magos en la noche, ayudó a reconstruir la nave informativa en medio del naufragio”, señaló el arzobispo, destacando su liderazgo para devolver serenidad y sentido a la palabra pública.

“Diálogo”, un espacio de pedagogía democrática

Monseñor Ulloa subrayó además la importancia del programa dominical Diálogo, que Luz María Noli condujo desde 1990 durante casi 25 años, convirtiéndolo en un espacio de encuentro cívico y formación democrática.

Por ese espacio pasaron presidentes, ministros, líderes sociales, artistas y protagonistas de la noticia, en entrevistas caracterizadas por la pregunta clara, la repregunta necesaria y el contraste honesto, lejos del espectáculo y la complacencia.

"Muchos recuerdan aquella frase que desarmaba discursos ambiguos. 'Lo que usted me quiere decir es que'... así se revelaba una entrevistadora preparada, incisiva y profundamente respetuosa de la inteligencia del público".

Jubileo de las Comunicaciones: comunicar para tender puentes y encender esperanza

La misa formó parte del Jubileo del mundo de las comunicaciones, celebrado al inicio de este 2026, un tiempo que la Iglesia define como de gracia y reflexión frente a las tensiones sociales, la desconfianza y los discursos que dividen al país.

“La Iglesia reconoce la urgencia de una comunicación que no alimente el miedo ni la confrontación, sino que sirva a la verdad, al encuentro y a la reconciliación”, expresó Ulloa, recordando el lema jubilar: “Comunicar para tender puentes y encender esperanza”.

En ese contexto, el arzobispo afirmó que comunicar con verdad y esperanza es hoy un servicio imprescindible para fortalecer la democracia, la convivencia y la dignidad humana, e invitó a los comunicadores a ofrecer, como los Reyes Magos, el oro del profesionalismo honesto, el incienso de una palabra fiel a la verdad y la mirra de la valentía, incluso cuando informar implique sacrificio.